VVD-Kamerlid Ulysse Ellian ‘sinds enkele maanden’ zwaar beveiligd

VVD-Kamerlid Ulysse Ellian wordt „sinds enkele maanden” zwaar beveiligd door de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB) van de politie. Dat heeft hij bevestigd in een dinsdag gepubliceerd interview in Het Parool. Over de oorzaak laat de 34-jarige politicus niets los, behalve dat hem is verteld dat beveiliging nodig is. „Het is geen lolletje. Je levert je vrijheid in”, zegt Ellian tegenover de Amsterdamse krant.

Ellian spreekt zich geregeld fel uit tegen de georganiseerde misdaad. Zijn kritiek richt zich onder meer op de volgens hem naïeve wijze waarop zware criminelen in Nederland — zoals Ridouan Taghi — vanuit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught worden vervoerd. Dat gebeurt in Nederland per auto, volgens Ellian een methode met een „groot risico voor ontsnappingen”.

Steeds vaker hebben politieke figuren, getuigen en andere functionarissen te kampen met bedreigingen. Deels komt die stijging door verharding in de georganiseerde misdaad. Actuele cijfers zijn niet bekend, maar in 2020 sprak het Openbaar Ministerie nog van een verdrievoudiging van het aantal zaken. De druk op de politie is inmiddels zo hoog, dat de kwaliteit van de beveiliging onder druk staat, waarschuwde een onderzoekscommissie onder leiding van oud-topambtenaar Gertjan Bos vorig jaar.