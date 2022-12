Voor corruptie veroordeelde Zuid-Koreaanse oud-president Lee Myung-bak krijgt gratie

De Zuid-Koreaanse oud-president Lee Myung-bak is dinsdag een presidentieel pardon verleend. Dat maakte de Zuid-Koreaanse minister van Justitie Han Dong-hoon dinsdag bekend, meldt het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap News. Door het besluit wordt de 17 jaar cel waartoe de nu 81-jarige Lee wegens corruptie werd veroordeeld, drastisch ingekort. De gratie, die woensdag van kracht wordt, maakt de resterende 15 jaar gevangenisstraf ongedaan.

De beslissing kadert in een poging van de Zuid-Koreaanse overheid om de „nationale eenheid door verzoening, tolerantie en consideratie” te bevorderen, zoals de huidige president Yoon Suk-yeol het verwoordde. De oud-president stond op een lijst met meer dan 1.300 hooggeplaatste politici en voormalige functionarissen die tijdens de vorige regeringen werden veroordeeld voor corruptie en andere onregelmatigheden die gratie hebben gekregen.

Lee is de vierde voormalige Zuid-Koreaanse president die in de gevangenis zit. Ook zijn opvolger Park Geun-hye verdween achter de tralies vanwege machtsmisbruik en corruptie. Zij werd in hoger beroep tot 20 jaar gevangenisstraf veroordeeld, maar kwam eind 2021 vrij. Ook haar werd een presidentieel pardon verleend, op basis van gezondheidsredenen.

Lee Myung-bak werd in 2018 veroordeeld tot vijftien jaar celstraf wegens een reeks corruptieschandalen, waaronder betrokkenheid bij het wegsluizen van miljoenen dollars en het aannemen van steekpenningen. Ook moest hij 13 miljard won (10 miljoen euro) terugbetalen. Lee was president van 2008 tot 2013. Lee zelf heeft de aantijgingen altijd ontkend en zou naar eigen zeggen het slachtoffer zijn van „politieke wraak”. In juni werd hij al tijdelijk vrijgelaten vanwege zijn leeftijd en verslechterende gezondheid.

