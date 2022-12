Met veel genoegen presenteer ik u mijn stapel. Deze stapel geeft me een gevoel van rijkdom, keuzevrijheid en belofte. Hij is als een doos bonbons waar ik de lekkerste uit mag kiezen. Natuurboeken voor in de zomer als ik er zelf op uit kan en veel Maarten ’t Hart, in mijn streven naar verzamelen van al zijn werken, voor verhalen met muziek en leuke plots.

Een versie van dit artikel verscheen ook in de krant van 27 december 2022