Van complotmarmot tot prijzenpijn: crisistaal stempelt de woordenschat van 2022

Anti-overheidsdemonstrant

„Bij het protest voor het gebouw van de Tweede Kamer stonden er ook heel veel niet-boeren. Het waren anti-overheidsdemonstranten.” Aldus een nieuwsbericht dat in juni veel kranten haalde. Het woord anti-overheidsdemonstrant is weleens eerder gebruikt – in 2016 eenmalig in NRC – maar lijkt nu wortel te schieten en is ook al te horen in het NOS Journaal. Geliefd symbool van deze demonstranten: de omgekeerde Nederlandse vlag.

Boektokken

Sinds 2018 wordt er op grote schaal getiktokt. Tiktokken = filmpjes verspreiden via de (Chinese) app TikTok. Vooral jongeren tiktokken. Zij lezen ook steeds minder boeken. Om ze daar toch toe te bewegen, bevelen sommige tiktokkende boekenliefhebbers titels aan onder de hashtags #BookTok of #BoekTok. Dit wordt boektokken genoemd. Omdat Oekraïense soldaten geregeld video’s via TikTok verspreiden, wordt de gruwelijke strijd aldaar soms een TikTok-Oorlog genoemd.

Bofbelasting

Negatieve geopolitieke of maatschappelijke ontwikkelingen pakken voor sommige bedrijven heel positief uit. Denk aan de thuisbezorgingsbedrijven tijdens de coronapandemie en aan energiebedrijven sinds de Russische invasie van Oekraïne. De prijzen voor gas en olie gaan door het dak, net als de winstmarges. Voorgesteld is om dergelijke exorbitante winsten achteraf extra te belasten. Kop op de website van de NOS in augustus van dit jaar: „Vakbond CNV pleit voor bofbelasting, net als in andere Europese landen.”

Complotmarmot

Het is niet makkelijk om een nieuw scheldwoord te verspreiden, al was het maar omdat het Nederlands al zoveel scheldwoorden telt. Tweede Kamerlid Nilüfer Gündoğan (VOLT) deed in januari een geslaagde poging door haar collega Kamerlid Gideon van Meijeren (FVD) een complotmarmot te noemen. „Hij is een complotmarmot die schijt heeft aan onze Grondwet.” En inderdaad, Van Meijeren verspreidt zoveel absurde complottheorieën dat het bijna iets aandoenlijks krijgt, iets marmotterigs. Overigens komen er tribunalen waarbij de satanistische elitereptielen eindelijk zullen moeten toegeven dat de aarde plat is, maar dat terzijde.

Depoetiniseren

Illustratie Lotte Dijkstra

Het blijft verbijsterend hoeveel kwaad één mens kan aanrichten. Triest maar waar, het zijn bijna altijd mannen. Vanzelfsprekend worden ze gesteund door een systeem, maar hun rol is cruciaal. Het kwaad dat Vladimir Poetin nu aanricht, wordt vergeleken met dat van Hitler. Daarom maakte het mixwoord Poetler dit jaar opgang. Zelfs vredelievende mensen snakken er nu naar dat Rusland zal depoetiniseren, zich zal ontdoen van deze nietsontziende dictator. Daarvoor is vanzelfsprekend meer nodig dan het afzetten of uitschakelen van Poetin, maar dit lijkt een noodzakelijke voorwaarde. Meteen na de Russische inval begonnen Oekraïense bierbrouwerijen trouwens flesjes te vullen met benzine. Naam voor deze Molotovcocktails: Poetinsmoothies.

Discriminatierechercheurs

„Politie neemt rechercheurs aan die discriminatie moeten aanpakken”, meldde NRC dit voorjaar. Het landelijk expertisecentrum discriminatie, gevestigd in Amsterdam, begon bescheiden, namelijk met de aanstelling van drie discriminatierechercheurs. Eerder was er al sprake van antidiscriminatierechercheurs, een samenstelling met een recordaantal i’s en e’s (samen negen). Makkelijk te voorspellen: op de werkvloer komt er voor deze functienaam een afko.

Emojibaby

Hoe vaak er ook tegen is gewaarschuwd, het is onvoorstelbaar hoeveel mensen van zichzelf delen op sociale media. Wel begint het besef te groeien dat je pasgeboren of heel jonge kinderen enigszins in bescherming moet nemen. Het gevolg: foto’s waarbij hun gezicht uit privacyoverwegingen is bedekt met een emoji. Populair zijn – vanzelfsprekend – een lachend gezicht, maar ook maantjes, beertjes en hartjes. Overigens zien we in dit neologisme een combinatie van een Japans (e [beeld] + moji [letterteken]) en een Engels leenwoord.

Geo-engineering

Je hoort het steeds vaker: omdat mensen psychologisch onvoldoende in staat zijn om zich te laten leiden door ontwikkelingen op de lange termijn, zal de naderende klimaatramp niet door gedragsverandering kunnen worden voorkomen. En dus zullen we het moeten hebben van technische reddingslijnen. Populaire woorden in deze context: geo-engineering, klimaatmanipulatie en technofix. Technische ingrepen dus om de thermostaat van de aarde naar beneden bij te stellen – met alle risico’s van dien. Zonder twijfel zal de frequentie van deze woorden de komende jaren flink gaan toenemen.

Kamikazedrone

Illustratie Lotte Dijkstra

Een met explosieven gevulde drone die als een bom zijn doel treft en daarbij ook zelf ontploft – dit wapen deed denken aan de Japanse kamikazepiloten uit 1944-1945, vandaar de naam kamikazedrone. Dit woord is in 2014 voor het eerst opgetekend, maar werd dit jaar genomineerd voor het Van Dale Woord van het Jaar 2022. Dat komt omdat het vanwege de oorlog in Oekraïne algemene bekendheid kreeg. Concurrerende begrippen zijn dronebom, killerdrone en zelfmoorddrone. Net als bij emojibaby zien we hier een combinatie van een Japans (kami [god] en kaze [wind]) en een Engels leenwoord.

Laadpaalkleven

Onnodig lang met een elektrische auto bij een laadpaal staan wordt laadpaalkleven genoemd. De Hoge Raad oordeelde in september dat laadpaalkleven niet strafbaar is als de stekker er maar in zit en – indien verplicht – het parkeergeld is betaald. Deze uitspraak vergrootte de bekendheid van dit woord, dat taalkundig gezien familie is van bumperklever, een neologisme uit 1989.

Piekbelaster

„Weer een nieuw woord erbij: piekbelaster. Met deze term worden vooral agrarische bedrijven aangeduid die veel stikstof uitstoten en daarmee een grote bijdrage leveren aan de neerslag van stikstof in kwetsbare natuurgebieden.” Dit schreef NRC in oktober. In feite bestaat dit woord al wat langer, maar niet eerder was het zo nadrukkelijk in het nieuws als dit jaar. Hetzelfde geldt voor woorden als stikstofhandel, stikstofhandelaar, stikstofmakelaar en stikstofruimte. Dat laatste woord dook onder meer op in deze Schipholschaamte (zie aldaar) opwekkende zin: „Om extra stikstofruimte te krijgen voor de luchthavens Schiphol en Lelystad Airport heeft de Schiphol Group boeren uitgekocht.”

Plaktivist

Illustratie Lotte Dijkstra

Om de aandacht van het publiek voor de klimaatcrisis niet te laten verslappen, lijmen plaktivisten zich met secondelijm vast aan bijvoorbeeld een beroemd schilderij. Dat wil zeggen: aan de lijst van of de glasplaat voor het doek. In de media kregen ze er veel aandacht mee, wat goed is voor de bekendheid van een nieuw woord. In musea leidden de acties van deze klimaatklevers (het Van Dale Woord van het Jaar 2022) tot extra bewaking en nervositeit. Onder kunstliefhebbers in het algemeen wekte deze vorm van actievoeren veel tegenstand.

Prijzenpijn

Bijna iedereen voelt het tegenwoordig, in heel veel landen: de pijn van prijzen die maar blijven stijgen, als gevolg van de inflatie en de oorlog in Oekraïne. Pijn in de portemonnee dus. Prijzenpijn debuteerde in maart in De Telegraaf, in de kop: „Prijzenpijn nu pas op agenda.” Nout Wellink, oud-president van De Nederlandsche Bank, deed er elders nog een schepje bovenop: „Prijzenpijn nog jaren voelbaar”. Twee andere, zichzelf verklarende neologismen, uit hetzelfde domein: levensonderhoudcrisis en levenskostencrisis. Het woord prijsplafond dateert al van 1935, maar beleeft momenteel een grote opleving.

Schipholschaamte

Illustratie Lotte Dijkstra

Veel Nederlanders hadden in 2022 last van plaatsvervangende schaamte. Bijvoorbeeld voor het feit dat Artsen zonder Grenzen moest aanrukken om een eind te maken aan de mensonterende toestanden bij het AZC in Ter Apel. Maar ook voor de bizarre toestanden op Schiphol. Vier uur wachten en toch je vlucht missen. Te korte overkappingen buiten zodat reizigers stonden te blauwbekken. Dit alles leidde tot een diep gevoel van Schipholschaamte. Het gaat dus om iets anders dan vliegschaamte, want men wilde juist wél vliegen, maar onze nationale luchthaven maakte er – ondanks alle mooie praatjes – een enorm potje van.

Stopbonus

Het kabinet wil duizenden boeren die veel stikstof uitstoten een zogenoemde stopbonus aanbieden. Zij krijgen 120 procent van de waarde van hun bedrijf. Een en ander lekte in november uit. Het woord stopbonus deed het meteen goed in nieuwskoppen. „Stopbonus voor piekbelasters” (NOS), „Boeren hebben grote zorgen over stopbonus van 120 procent” (Omroep Brabant) en „Voorzichtig positieve reacties op kabinetsplan ‘stopbonus’” (andermaal NOS). Caroline van der Plas van de Boer Burger Beweging reageerde ad rem: zij sprak van een stokbonus en zei: „Het kabinet wil boeren verleiden met een stok.”

Verdwijnstudent

„Welke maatregelen kunt u nemen om tegemoet te komen aan de behoefte van hogescholen van een landelijke aanpak om het aantal ‘verdwijnstudenten’ te doen afnemen?” Zo luidde een vraag in de Tweede Kamer aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap naar aanleiding van een bericht in NRC dat steeds meer migranten het studentenvisum misbruiken om via hogescholen illegaal ons land binnen te komen. Het zou om honderden verdwijnstudenten gaan, onder meer uit Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Pakistan, India en Nigeria. Met een studentenvisum kunnen ze een bankrekening en btw-nummer regelen, vervolgens gaan ze elders aan de slag.

Zevenvinker

Illustratie Lotte Dijkstra

Met zijn boek De zeven vinkjes wilde Joris Luyendijk een discussie losmaken over de invloed van een kleine groep mensen die niet weten hoe kansenongelijkheid voelt omdat ze die niet aan den lijve kunnen ondervinden. Want hun profiel ziet er zo uit: man, wit, hetero, afgerond vwo, universitaire opleiding, autochtone vader of moeder en rijke of hoogopgeleide ouders. Mannen dus als Luyendijk zelf. Zijn opzet slaagde en in de discussies die volgden – soms vinkjesdebatten genoemd – doken opvallend veel neologismen op. Een greep: vinkjesloze, eenvinker, tweevinker (enzovoorts), privilegepiramide, veelvinker, zevenvinker en zevenvinkjesman. De Nederlandse bevolking telt volgens Luyendijk minder dan drie procent zevenvinkers, maar zij bepalen wel voor de rest wat er tegen kansenongelijkheid wordt gedaan. Overigens bestaat het woord kansenongelijkheid al zeker zestig jaar.