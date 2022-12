Steeds meer Amerikaanse kinderen slachtoffer vuurwapengeweld

Meer dan zesduizend Amerikaanse kinderen waren in 2022 het slachtoffer van vuurwapengeweld. Dat blijkt uit cijfers van de non-profitorganisatie Gun Violence Archive, die data over deze incidenten verzamelt. Nooit eerder was dat cijfer, dat inmiddels negen jaar wordt bijgehouden, zo hoog. Ook het aantal mass shootings in het land ligt hoger dan ooit tevoren.

Dit jaar staat de teller van Gun Violence Archive inmiddels op 6.060 slachtoffers jonger dan 18 jaar. Van deze kinderen overleden er 1.631, 4.399 raakten gewond. In 2021 ging het om 5.708 slachtoffers. De organisatie registreerde dit jaar ook 675 zogeheten mass shootings. Dat betekent dat bij 675 schietincidenten minstens vier mensen overleden. Dat is het grootste aantal massale schietpartijen sinds Gun Violence Archive de cijfers in 2014 begon bij te houden. In 2014 registreerde de organisatie nog 269 massaschietpartijen.

Vuurwapengeweld is sinds 2020 de belangrijkste doodsoorzaak onder kinderen in de VS, voorheen vielen de meeste slachtoffers juist door ziekte of auto-ongelukken. Aan het begin van dit decennium stierven er 3 op de 100.000 kinderen door vuurwapens. Maar dat getal is inmiddels gestegen naar 5, berekende The New York Times begin december.

Wat de oorzaak is van die snelle groei, is lastig vast te stellen voor Amerikaanse onderzoekers die wapengeweld bestuderen. Toch benadrukken de meeste experts die The New York Times sprak dat de toegenomen beschikbaarheid van wapens hoogstwaarschijnlijk een rol speelt.

Zwarte gemeenschap hardst getroffen

Sommige gemeenschappen in de VS worden meer blootgesteld aan vuurwapengeweld dan andere. Zwarte kinderen, zo berekende The New York Times, vertegenwoordigden vorig jaar bijna de helft van alle doden door vuurwapens, ondanks dat ze slechts 15 procent van de kinderen in Amerika uitmaken. Zo lopen kinderen uit zwarte gemeenschappen nu bijna zes keer zoveel kans om door vuurwapens te worden gedood dan witte kinderen.

De cijfers komen na een jaar waarin het debat rond vuurwapengeweld in de VS hevig woedde. Zo was er de massale schietpartij in het Texaanse Uvalde waarbij een 18-jarige jongen negentien kinderen en twee docenten doodschoot op een school. De Amerikaanse Senaat keurde in juni vervolgens, na jarenlang verzet aan Republikeinse zijde, de eerste grote wapenwetswijziging goed sinds 1994. Potentiële wapenkopers die als minderjarige zijn veroordeeld voor huiselijk geweld of ernstige misdrijven worden voortaan strenger onderzocht. Daarnaast stelt de Amerikaanse overheid miljoenen dollars beschikbaar voor de verbetering van geestelijke gezondheid en veiligheid op scholen.

