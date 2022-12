Servië brengt leger in hoogste staat van paraatheid om spanningen met Kosovo

Servië heeft zijn strijdkrachten aan de grens met Kosovo maandagavond in de hoogste staat van paraatheid gebracht. Dat heeft de Servische minister van Defensie Milos Vucevic verklaard, melden internationale persbureaus. Volgens hem staat het leger klaar om „gewapend geweld” te gebruiken als dat nodig is.

De maatregel, die volgens Vucevic is genomen op bevel van de Servische president Aleksandar Vucic, druist in tegen oproepen van de NAVO om de spanningen tussen beide Balkanlanden te de-escaleren. Spanningen tussen Servië en Kosovo, dat zich in 2008 onafhankelijk verklaarde van Servië, lopen al wekenlang op, en Servische militairen staan al enige tijd paraat aan de grens. Belgrado erkent de onafhankelijkheid van Kosovo niet.

Bron van de spanningen zijn beschuldigingen dat etnische Serviërs in Kosovo worden lastiggevallen door etnische Albanezen, die de meerderheid vormen in Kosovo, een land van ongeveer 1,8 miljoen inwoners. De Servische minderheid bestaat uit zo’n 120.000 mensen en is geconcentreerd in het noorden van het land. Serviërs hebben sinds half december blokkades opgeworpen aan de grens. De spanningen zijn onder meer veroorzaakt door een ingetrokken maatregel van Kosovo om automobilisten te verplichten met een Kosovaarse kentekenplaat te rijden.

Veiligheidseenheden

De Servische minister van Binnenlandse Zaken Bratislav Gasic liet weten dat hij „de volledige strijdgereedheid heeft bevolen” van de politie en andere veiligheidseenheden, en dat zij onder het bevel van de stafchef van het leger zijn geplaatst. Volgens hem is die stap bedoeld om ervoor te zorgen dat „alle maatregelen worden genomen om het Servische volk in Kosovo te beschermen.”

Eerder op maandag verklaarden militairen van een vredesmacht van de NAVO dat ze onderzoek doen naar een schietincident in een noordelijke regio van Kosovo waar spanningen hoog oplopen. Dat incident vond zondag plaats in Zubin Potok, een plaats waar plaatselijke etnische Serviërs de afgelopen twee weken wegversperringen hebben opgezet. Bij het schietincident is volgens de vredesmacht niemand gewond geraakt.