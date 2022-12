Recordhoeveelheid vuurwerk in beslag genomen, ruim drie keer zoveel als vorig jaar

Opsporingsdiensten hebben dit jaar 671 ton vuurwerk in beslag genomen, blijkt dinsdag uit de vuurwerkbarometer van het Openbaar Ministerie. Een recordhoeveelheid, en ruim drie keer zoveel als vorig jaar. Het OM spreekt van een groeiend probleem: „Dit type vuurwerk is massa-explosief en levensgevaarlijk.”

Twee vondsten in Duitsland waren goed voor het merendeel van het in beslag genomen vuurwerk. In november vond de Duitse politie 350 ton zwaar vuurwerk over de grens bij Enschede, vorige week kwam daar nog eens 250 ton bij. Het OM telt die buitenlandse vondsten ook mee omdat ze voor de Nederlandse markt waren bedoeld. „Dit zien we onder andere aan de Nederlanders die de grens over gaan om het vuurwerk daar te halen.”

Sinds 2020 is meer consumentenvuurwerk illegaal, bijvoorbeeld rotjes en losse vuurpijlen, maar dat verklaart volgens het OM niet waarom er zoveel illegaal vuurwerk wordt onderschept. „We zien dat mensen zich tijdens de coronajaren meer tot de illegale markt hebben gericht, en daar nu wellicht blijven kopen. De illegale markt is dus gegroeid.”

Telegramgroep

Het OM benadrukt het gevaar van illegaal vuurwerk, met name als het in woonwijken wordt afgestoken. „Daarnaast wordt professioneel vuurwerk steeds vaker voor ram- en plofkraken, maar ook aanslagen gebruikt.” Vanwege die risico’s zijn Nederlandse opsporingsdiensten meer gaan doen tegen de handel.

Behalve de gerichte opsporing is de politie ook gaan ingrijpen op online platforms, schrijft het OM aan NRC. Een Telegramgroep waarop het vuurwerk werd verhandeld, zou recent uit de lucht zijn gehaald.

