PostNL verhoogt pensioenen met 10 procent

Gepensioneerden die zijn aangesloten bij Pensioenfonds PostNL krijgen volgend jaar 10 procent meer pensioen, in plaats van de 4 procent die op grond van het eigen reglement was toegestaan. De extra verhoging is mogelijk omdat het pensioenfonds in overleg met PostNL en de vakbonden de pensioenregeling heeft aangepast, in aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel. Dat heeft het fonds, dat voor zo’n 95.000 mensen het pensioen beheert, dinsdag bekend gemaakt.

In de nieuwe regeling wordt vastgelegd hoeveel premie de werknemers en PostNL iedere maand betalen, maar wordt er geen belofte gedaan over het pensioenniveau dat daarmee uiteindelijk wordt opgebouwd. In de huidige regeling van het pensioenfonds moet de werkgever bijspringen als het fonds te weinig vermogen heeft om aan die belofte – meestal 70 procent van het gemiddeld verdiende salaris – te kunnen voldoen. Daar stond tegenover dat de werkgever in goede tijden ook geld kon terugkrijgen van het fonds.

„Op de korte termijn kunnen we meer indexeren. Dat scheelt bij de huidige hoge inflatie een slok op een borrel”

Het fonds is tevreden met deze aanpassing. René van de Kieft, voorzitter van het pensioenfonds, zegt op de eigen website: „Dit besluit heeft op de korte en op de lange termijn positieve gevolgen voor al onze deelnemers en pensioengerechtigden. Op de korte termijn kunnen we meer indexeren. Dat scheelt bij de huidige hoge inflatie een slok op een borrel. Op de wat langere termijn is nu duidelijk dat we naar een nieuwe regeling gaan die past bij de voorkeuren van onze deelnemers en pensioengerechtigden.”

Onverwacht hoge indexaties

In de afgelopen weken hebben veel pensioenfondsen onverwacht forse pensioenverhogingen bekendgemaakt. Zo verhoogt ambtenarenpensioenfonds ABP de pensioenen in 2023 met bijna 12 procent, krijgen de deelnemers van bouwpensioenfonds bpfBouw er 14,5 procent bij en die van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) 6 procent.

Door de oplopende rente zijn de vermogens van veel pensioenfondsen gestegen, waardoor ze beter in staat zijn om (toekomstige) pensioenen te betalen. Daarnaast geldt er een (tijdelijke) versoepeling van de regels, waardoor de fondsen iets minder grote reserves hoeven aan te houden. Die versoepeling hangt samen met de komst van het nieuwe pensioenstelsel, waar de Tweede Kamer vorige week mee akkoord is gegaan. De pensioenwet wordt begin 2023 behandeld in de Eerste Kamer.

In het nieuwe pensioenstelsel verandert de manier waarop mensen sparen voor hun aanvullend pensioen (bovenop de AOW). Nu worden de premies van werkgevers en werknemers beheerd door een pensioenfonds en krijgen werknemers in ruil voor die premie een toezegging ten aanzien van hun latere pensioen. Onder de nieuwe wet krijgt iedereen een persoonlijke pensioenpot, waar werknemer en werkgever geld in stoppen. Pensioenfondsen blijven die pensioenpotten gezamenlijk beheren, maar doen geen toezegging meer over het uiteindelijke bedrag.