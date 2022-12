Onlangs werden parlementsverkiezingen gehouden in Tunesië. De oppositie beschuldigt de zittende president van een coup. Er is weinig aandacht voor de geleidelijke ontmanteling van de Tunesische democratie, twaalf jaar na de Arabische Lente. Dat is teleurstellend, aangezien de Tunesische casus ons veel leert over de afbreuk van meer gevestigde democratieën.

Geerke Visser is master Conflict Studies & Human Rights en schreef haar scriptie over de teloorgang van de Tunesische democratie.

De recente verkiezingen volgden na maanden van politieke onrust. Democratisch verkozen president Kais Saied riep op 25 juli 2021 de noodtoestand uit en ontbond het parlement. Sindsdien heeft Saied zijn alleenheerschappij stapsgewijs verstevigd door onder andere de controle over de kiescommissie te grijpen, het parlement officieel te ontbinden, en zijn macht uit te breiden via een grondwettelijk referendum.

De verkiezingen vonden plaats op de symbolische datum 17 december, exact twaalf jaar na de zelfverbranding van fruitverkoper Mohammed Bouazizi, die de aanleiding vormde voor de Arabische Lente. De verkiezingsopkomst lag extreem laag, zo rond de 9 procent. De oppositie had opgeroepen tot een boycot. De lage opkomst is ook het gevolg van de toenemende politieke desillusie onder de Tunesische bevolking.

Juridische argumenten

In Nederlandse media is amper aandacht voor de geleidelijke ondermijning van de democratische fundamenten van het kleine Noord-Afrikaanse land. Dat is om twee redenen te betreuren. Ten eerste is dit doodzwijgen een blijk van het cynisme waarmee het Westen geneigd is democratie in het Midden-Oosten en Noord-Afrika te benaderen. Democratie past niet in ‘de islamitische cultuur’, is vaak de redenering, en daarmee lijkt de kous af.

Ten tweede is het gebrek aan interesse teleurstellend omdat de stapsgewijze afbreuk van de Tunesische democratie ons veel kan leren over soortgelijke processen in meer gevestigde democratieën, zoals Polen, Hongarije, Brazilië en de Verenigde Staten. Democratie staat wereldwijd onder druk, zozeer zelfs dat wetenschappers spreken van ‘een derde golf van autocratisering’. Deze ‘derde golf’ wordt gekarakteriseerd door een aantal opvallende kenmerken, die zich ook in de Tunesische casus aftekenen. Moderne ondermijningen van de democratie verlopen sluipenderwijs, onder aanvoering van een gekozen populist, met (initieel) brede steun vanuit de bevolking. De oppositie staat vaak met lege handen.

Lees ook: Tunesiërs keren president Saied massaal de rug toe en stemmen niet

Toen Saied op 25 juli 2021 de noodtoestand uitriep en het parlement ontbond, vierde de Tunesische bevolking massaal feest. In de voorgaande maanden had de bevolking gedemonstreerd tegen corruptie, de economische malaise, politiegeweld en de coronamaatregelen. Volgens peilingen keurde zo’n 80 procent van de bevolking Saieds besluit goed.

Toen Saied in de daaropvolgende maanden steeds meer macht naar zich toetrok, nam de kritiek toe. Toch bleven massale protesten uit en kon Saied relatief ongestoord zijn gang gaan. Het gebrek aan succesvolle oppositie tegen Saied hangt samen met zijn clandestiene werkwijze. Saieds pad naar alleenheerschappij verloopt stapje voor stapje, bijna onopgemerkt. Daarnaast verbergt Saied, een voormalige hoogleraar constitutioneel recht, zijn machtsgreep achter een façade van juridische argumenten.

Door deze werkwijze is het voor de oppositie lastig om de machtsgreep te signaleren en een duidelijk breekpunt te kiezen om massaal in verzet te komen. De teloorgang van de Tunesische democratie is als de parabel van de kikker in de pan met water, dat langzaam aan de kook wordt gebracht. De kikker springt niet uit de pan, maar blijft zitten en sterft.

Economische onderklasse

Volgens Saied is zijn machtsgreep noodzakelijk om de Tunesische staat te redden. Hij beschermt het land tegen het ‘corrupte establishment’ dat hij ervan beschuldigt het volk te bestelen en te spioneren voor het Westen. Dat populistische verhaal vindt aanhang onder een groot deel van de Tunesische bevolking, die er sinds de Arabische Lente economisch op achteruit is gegaan. De werkloosheid is toegenomen en inflatiecijfers liggen hoog, zeker sinds de Russische invasie van Oekraïne.

Democratische waarden zijn mooi, maar wanneer mensen amper rondkomen, hebben ze vaak andere prioriteiten

De oppositie heeft geen overtuigend weerwoord op het populistische vertoog van de president. Democratische waarden zijn mooi, maar wanneer mensen amper rondkomen, hebben ze vaak andere prioriteiten. De Tunesische oppositie slaagt er niet in om mensen ervan te overtuigen dat democratische principes en economische gelijkheid hand in hand kunnen gaan. Daarmee schiet hun verzet tegen Saieds machtsgreep tekort.

Het is niet moeilijk om parallellen te zien tussen de populistische teloorgang van de Tunesische democratie en het gebrekkige verzet daartegen, en vergelijkbare ontwikkelingen dichter bij huis. Wereldwijd staat de democratie onder druk door het toedoen van populisten die geleidelijk hun macht uitbreiden, schermend met juridische argumenten. De oppositie is de aansluiting met een cruciaal deel van de kiezers kwijt.

Niet plotse, gewelddadige coups, maar populisten die planmatig en onopgemerkt te werk gaan, vormen de belangrijkste dreiging voor democratieën op dit moment, leren de gebeurtenissen in Tunesië ons. Een oppositie die de aansluiting met de economische onderklasse kwijt is, werkt populisme in de hand. Laat de teloorgang van de Tunesische democratie, een waarschuwing zijn voor democratieën die wereldwijd onder druk staan door populistische krachten.