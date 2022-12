Onder toegenomen bedreiging vanuit China, verlengt Taiwan de dienstplicht naar een jaar

De militaire dienstplicht voor Taiwanese jongemannen wordt verlengd van vier maanden naar een jaar. Dat heeft de Taiwanese president Tsai Ing-wen dinsdag bekendgemaakt tijdens een veiligheidsberaad, melden internationale persbureaus. De nieuwe dienstduur gaat per ingang van 2024 in. Directe aanleiding is de toegenomen dreiging vanuit China, dat de militaire, diplomatieke en economische druk op de democratisch bestuurde eilandstaat de afgelopen jaren flink heeft opgevoerd.

Met de verlenging doet Taiwan weer een stap richting het verleden, toen Taiwanese mannen (18-36 jaar) twee jaar verplicht in dienst moesten. Vorige regeringen schroefden dat, in tijden van een minder gespannen relatie met China, juist terug naar vier maanden. „Zo lang Taiwan sterk genoeg is om zichzelf te verdedigen, zal het een huis zijn van democratie en vrijheid — en geen slagveld”, zei Tsai op een persconferentie na de mededeling. Ze noemde haar besluit een „ontzettend moeilijke”.

Dienstplichtigen zullen niet alleen langer militaire taken moeten vervullen, maar ook een intensievere opleiding krijgen. Onderdeel daarvan is wapentraining van de Amerikanen, die meermaals hebben aangegeven niet van plan zijn Chinese agressie jegens Taiwan te tolereren. Het huidige leger van Taiwan wordt bij lange na niet sterk genoeg geacht om China zonder hulp van zich af te houden. Als China een blikseminval doet, dan is de eilandstaat in de huidige staat kansloos, stelde Tsai.