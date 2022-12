In deze expositie leer je luisteren naar architectuur

Daar waar stilte als extra weldadig en betekenisvol wordt ervaren, luistert het zoveel mogelijk uitbannen van geluid nauw. Bij het ontwerp voor het tussen 2006 en 2009 gerealiseerde crematorium Hofheide vlakbij Leuven was het een opdracht bovenop het streven naar een soort sacrale kaalheid. Het gebouw moest niets dan de puurheid van de materie uitstralen. Installaties, schoorstenen en degelijke moesten zoveel mogelijk verborgen blijven.

De maquette en foto’s van het complex zijn te zien op de tentoonstelling Bevroren muziek. De vormgeving van ruimte en geluid in Bureau Europa, centrum voor architectuur en stedenbouwkunde in Maastricht. Direct naast het hoekje over Hofheide is in een verduisterde ruimte Opus crematio van Jacob Kirkegaard te horen. Hij legde de geluiden vast die ook in andere crematoria onhoorbaar blijven: die van het verbranden, die van het vermalen van de overgebleven botresten. De opnames beluisteren is een intense ervaring.

De expositie in Bureau Europa zet concrete bouwprojecten voortdurend naast kunstwerken. Die maken de bezoeker onder meer bewust van de werking van het menselijk gehoor als een soort GPS: de weerkaatsing van geluid zorgt ervoor dat een ruimte zelfs in het donker is te visualiseren. Een andere installatie laat het actuele vliegverkeer boven Bureau Europa duidelijker horen. Het is een hoogst actueel onderwerp: op de dag dat de tentoonstelling startte, besloten Provinciale Staten om Maastricht Aachen Airport open te houden.

Wortels in de wiskunde

De titel van de expositie verwijst naar Goethe die architectuur „bevroren muziek” noemde en muziek „vloeibare bouwkunst”. Hij was niet de eerste die de verwantschap opmerkte. De oude Grieken zagen al in hoezeer beide kunsten hun wortels in de wiskunde hadden. De wijsgeer Pythagoras noemde de mens een stemvork die harmonie intuïtief aanvoelt – in de muziek, maar evengoed in de architectuur. Met een beetje fantasie laat een gevel zich lezen als een muziekstuk met de ramen geplaatst in een zeker ritme, de verschillende bouwlagen voor de harmonie.

Nog voor het ontstaan van serieuze bouwkunst fungeerden grotten met hun specifieke akoestiek vaak als heiligdommen. In vroege gebouwen die eveneens een religieuze functie hadden, werd naar eenzelfde soort geluidsbeleving gezocht. In veel Romaanse kerken werden om die reden kruiken ingemetseld. In het crematorium Hofheide bij Leuven is die eeuwenoude techniek van de verborgen kruiken opnieuw toegepast.

Bij gebouwen voor seculiere muziekuitvoeringen was het later zoeken naar de juiste vorm, laat Bevroren muziek zien. De rechthoekige ‘schoenendoos’ (bijvoorbeeld het Concertgebouw in Amsterdam) maakte langzaamaan plaats voor de ‘wijngaard’, met het publiek op verschillende ‘terrassen’ op verschillende hoogtes (bijvoorbeeld het Muziekgebouw in Eindhoven). Bij de Elbphilharmonie in Hamburg bepaalde ideale akoestiek volledig de vorm: algoritmes ontwierpen tienduizend verschillende panelen.

Autogeluiden

Veel geluid, waarvan menigeen zal vermoeden dat het min of meer toevallig is ontstaan, blijkt ontworpen. Voor nieuwe, stille BMW’s boog de creative director sound van het bedrijf zich over iets passend voor de automotor. Hij riep de hulp van componist Hans Zimmer in. Het is meer dan een waarschuwing voor medeweggebruikers. Het geluid van de automotor en dat van dichtslaande portiers moet de consument verleiden. Zo’n beetje alles moet het in zich hebben: het moet kwaliteit laten horen, een thuisgevoel geven en meer.

Bevroren muziek zet aan tot het openzetten dan meer dan alleen de voor de hand liggende zintuigen. Wie naar buiten gaat, luistert voortaan naar architectuur en kijkt met een bouwkundiger oog naar muziek.

Van volledigheid wat betreft het onderwerp vormgeving van ruimte en geluid is bij deze tentoonstelling ondertussen geen sprake. Wonen en akoestiek maar ook de kakafonie van de publieke sfeer komen er in Bureau Europa bekaaid vanaf. De breedheid van het aangeroerde thema en de beperkte ruimte bij de organiserende cultuurinstelling dwingen tot keuzes.

Recensie Tentoonstelling Bevroren Muziek. De vormgeving van ruimte en geluid. Bureau Europa, Maastricht, t/m 28/5/23. Info: bureau-europa.nl ●●●●●