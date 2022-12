Inspectie keurt 39 vuurwerkartikelen voor consumenten af

Zeker 39 vuurwerkproducten voor consumenten zijn onveilig, heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) dinsdag bekendgemaakt. In een test van 193 risicovolle artikelen is een vijfde afgekeurd. Vaak ging het vuurwerk te laat af.

„Als je een lont aansteekt en er gebeurt niets, wat is er dan menselijker dan naar het vuurwerk lopen om te kijken”, zegt een woordvoerder van de ILT. „Het zal maar gebeuren dat het dan ontsteekt.” Het afgekeurde vuurwerk moet worden vernietigd, op kosten van de importeur.

Naast het afgekeurde vuurwerk moeten 26 artikelen worden aangepast, bijvoorbeeld omdat ze nasmeulen of omdat het etiket niet aan de regels voldoet. Dat vuurwerk kan deze jaarwisseling niet meer worden verkocht, maar volgend jaar wel. Vanaf donderdag mogen consumenten weer vuurwerk kopen.

Verboden vuurwerk

De ILT kijkt jaarlijks naar soorten vuurwerk waarvan het verwacht dat het gevaarlijk is. Dit jaar waren dat onder meer batterijen enkelschotsbuizen. Om welke specifieke artikelen het gaat, kan de inspectie niet zeggen.

In 2019 keurde de ILT zo’n 45 producten af. Sindsdien zijn verschillende soorten vuurwerk helemaal verboden, zoals knalvuurwerk en losse vuurpijlen. „Die kunnen makkelijk op de politie worden afgevuurd”, zegt de ILT-woordvoerder.

De politie noemt aanstaande jaarwisseling „de ultieme test”, staat in een verklaring die dinsdag werd gepubliceerd. Peije de Meij, coördinator jaarwisseling: „Als vuurwerk afsteken opnieuw veel letsel, ellende en schade wordt veroorzaakt, kunnen wij als politie niet anders dan blijven aandringen op een landelijk vuurwerkverbod.”

Veel verschillende producten

„Elk afgekeurd artikel is er één te veel”, reageert Jasper van der Elst van GBV-WECO, een van de grootste vuurwerkimporteurs van Nederland. „Alles moet volgens de regels gaan.” Het afgekeurde vuurwerk is volgens hem maar een klein deel van wat er in de omloop is. „Wij hebben alleen al vijf- à zeshonderd verschillende producten.”

Van der Elst verwacht niet dat zijn bedrijf ook vuurwerk moet vernietigen. „Anders had ik het wel geweten.”

Licht vuurwerk ook niet goed genoeg

Omdat de ILT niet al het vuurwerk test, blijft het mogelijk dat er vuurwerk wordt verkocht dat niet aan de eisen voldoet. De inspectie roept consumenten daarom op om verantwoordelijk met vuurwerk om te gaan. „De gebruiksaanwijzing staat er niet voor niets. Zet een bril op en bescherm je oren.”

Het dinsdag afgekeurde vuurwerk valt in de F2-categorie, voor vuurwerk dat consumenten rond de jaarwisseling mogen afsteken. Ook het lichtere F1-vuurwerk dat het hele jaar door in de winkels ligt, schiet volgens de ILT tekort. Begin december keurde de inspectie zo’n zeventien artikelen af, zoals ijsfonteinen waarvan de vonken verder dan een meter kwamen.