De thermostaat is kapot, er komt een klusjesman. Ik weet wat hij gaat zeggen. „Wat een bouwval!” Hij haalt zijn hand langs de muur, er vallen stukken op de grond. „Is dit veilig?” Het studentenhuis waar ik woon, is sinds 1975 niet opgeknapt. „Doet jullie huisbaas hier niks aan?” Nee, die dreigt ons al jaren uit huis te zetten als we kritiek hebben. Een aantal minuten later, zegt de klusjesman: „Opgelost! Hopelijk hoeven jullie dit niet zelf te betalen.” Ik lach zijn opmerking weg en loop mee naar de deur. Helaas moet dat wel.

