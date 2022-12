Het jaar in beeld voor de poort van Ter Apel

Ter Apel is de toegangspoort van Nederland: elke vluchtelingen die asiel wil aanvragen in Nederland moet dat doen in Ter Apel. Maar dit jaar kon het aanmeldcentrum de toestroom niet aan. Wekenlang sliepen tientallen tot honderden mensen buiten. In het voorjaar nog in tenten, vanaf de zomer onder een fleecedekentje op de grond. Fotograaf Kees van de Veen was er het hele jaar bij. Een jaaroverzicht in beeld.