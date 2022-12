Herhaling: Hoe het is om vrouw te zijn in Iran

Tijdens de kerstvakantie presenteren onze redactiechefs hun favoriete aflevering van afgelopen jaar. Vandaag: Stephane Alonso, chef van de buitenlandredactie.

In oktober begonnen de massale protesten in Iran, na de dood van een vrouw die haar hoofddoek verkeerd gedragen zou hebben. Opvallend is het hoge aantal vrouwen dat de straat op ging. Correspondent Melvyn Ingleby vroeg aan enkele van hen: hoe is het om nu vrouw te zijn in Iran?

Foto Ozan Kose / AFP

