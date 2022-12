Gasprijs terug op niveau van begin 2022

De Europese gasprijs is weer op het niveau van begin dit jaar, voor Rusland Oekraïne binnenviel. Dat blijkt uit de meeste recente beurscijfers. Op de Amsterdamse gasbeurs zette de daling de afgelopen week in, tot de prijs per megawattuur dinsdag uitkwam op 81,50 euro. Die was twee weken geleden nog 140 euro. Op het hoogtepunt in augustus, toen Rusland de Nord Stream 1-pijpleiding dichtgooide, was de prijs 340 euro per megawattuur.

Onder andere het zachte winterweer in Europa zorgt ervoor dat de gasprijs gedaald is. Ook legden Europese landen het afgelopen jaar gasvoorraden aan, die nog grotendeels gevuld zijn. Als derde spelen de feestdagen een rol, industriële grootverbruikers hebben in deze periode minder gas nodig. De gasprijs van 82 euro is nog altijd veel hoger dan voor de explosieve prijsstijgingen vanaf midden 2021. Tot dan toe kwam de prijs nooit uit boven de dertig euro per megawattuur.

De lagere gasprijzen op de energiemarkt hebben niet direct invloed op de energierekening. De tarieven die huishoudens met een variabel contract betalen voor energie worden maandelijks vastgesteld, en gaan dus hooguit omlaag bij de volgende vaststelling. Door het nieuwe prijsplafond dat 1 januari ingaat, betalen huishoudens sowieso niet meer dan 1,45 euro per kuub tot een maximumverbruik van 1.200 kuub per jaar. De overheid, die het verschil tussen de maximale prijs en de marktprijs betaalt, profiteert wel van een lagere gasprijs. De prijsdaling zet mogelijk verder door, vanwege het aanhoudende zachte weer.

