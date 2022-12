De vastgeroeste ambtenaar van ‘Living’ vraagt zich af: genieten, hoe moet dat eigenlijk?

In Living, de ijzersterke remake van Akira Kurosawa’s klassieker Ikiru, is het Japan van 1952 vervangen door het Engeland van 1953. Dat is een minder grote stap dan het lijkt. Beide samenlevingen hebben immers veel gemeen: het verhullen van gevoelens achter een masker van beleefdheid en voorkomendheid, een sterk hiërarchisch ingerichte standenmaatschappij, formele omgangsvormen, respect voor autoriteiten en een sterke neiging tot conformisme.

De bewerking is geschreven door Kazuo Ishiguro, vooral bekend van zijn in 1993 verfilmde roman The Remains of the Day, die in z’n nadruk op emotionele constipatie veel gemeen heeft met Ikiru.

Bill Nighy, in een van zijn beste en meest subtiele rollen, speelt Mr. Williams, een stijve ambtenaar in krijtstreeppak met bolhoed die al dertig jaar op het stadhuis van Londen werkt bij de afdeling Publieke Werken, waar hij documenten van een paraaf voorziet. Op deze bedompte afdeling, fraai neergezet als voorportaal van de hel, leidt hij een vreugdeloos leven vol sleur, door regisseur Oliver Hermanus mooi verbeeld – in navolging van Kurosawa – door hem en zijn mede-pennenlikkers in een donker kantoor te zetten aan bureaus vol hoog boven hen uit torenende stapels papier, stof verzamelende paperassen waarnaast zij nietig lijken.

Middels stroperige bureaucratie en sadistische pesterijtjes stuurt Publieke Werken hulpbehoevende burgers van het kastje naar de muur: Living illustreert terloops waarom het wantrouwen jegens de overheid nog steeds zo groot is.

Weduwnaar Mr. Williams heeft zo zijn vaste gewoontes, woont bij zijn zoon en diens bazige verloofde in huis en wordt op kantoor gezien als onbenaderbaar. Totdat hij op een kwade dag terminaal ziek blijkt en zijn eentonige maar vertrouwde wereld ineens volledig op zijn kop staat. Hij houdt de fatale diagnose voor zich, vertoont zich een paar dagen niet op zijn werk en duikt op in een kustplaatsje. Als hij daar in een café in gesprek raakt met een hedonistische schrijver levert dat enkele van de mooiste scènes in de film op. Want genieten, verzucht Mr. Williams, hoe moet dat eigenlijk?

De schrijver neemt hem mee op stap in het nachtleven en troont hem van bar, naar nachtclub naar striptent. Mr. Williams vermaakt zich prima, zingt een triest Schots volksliedje en koopt zelfs een nieuwe, tikje extravagante hoed, maar de vraag blijft: is dit het nou?

Het bitterzoete Living draait om de vraag hoe te leven. De ontmoetingen van Mr. Williams met een jongere kantoorgenoot, de levenslustige en non-conformistische Margaret Harris (gespeeld door Sex Education-actrice Aimee Lou Wood), geven hem het zetje in de juiste richting. Waarna zijn omgeving hem natuurlijk prompt verdenkt van een affaire en er schande van spreekt, want bekrompenheid is ook van alle tijden en culturen. Uiteindelijk beantwoorden Kurosawa en Hermanus de vraag hoe te leven vooral moreel: wat is een goed mens?

Het zeer verzorgd gemaakte Living, dat eruitziet als een Britse film uit de jaren vijftig, neemt het weemoedige slot en de erop volgende coda vrijwel rechtstreeks over van Kurosawa’s origineel. Deze epiloog, efficiënter verteld dan in Ikuru, geeft het optimisme van de finale een flinke schaduwrand. De status quo veranderen blijkt nog niet zo makkelijk.

Drama Living Regie: Oliver Hermanus. Met: Bill Nighy, Aimee Lou Wood, Alex Sharp, Tom Burke. Lengte: 102 min. ●●●●●

