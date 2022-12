De ‘Top 2000 a gogo’ had niet halfbakken moeten vasthouden aan vorige jaren

Zou de naam van Matthijs van Nieuwkerk nog genoemd worden bij de Top 2000 a gogo, en zou het jaarlijkse muziekprogramma tussen Tweede Kerstdag en Oudejaarsavond nog even leuk zijn? Dat waren dé vragen die in de tv-lucht hingen op Tweede Kerstdag. De NTR leek er vooraf weinig vertrouwen in te hebben. Nadat Herman van der Zandt was ingevlogen om de van wangedrag beschuldigde Van Nieuwkerk te vervangen, besloot de NTR het resultaat niet op prime time uit te zenden, maar na het goedbedoelde Kerst Muziekgala 2022 vol kinderen en bekende artiesten.

Het antwoord op de vragen over de Top 2000 a gogo is tweemaal nee. Vooralsnog is het programma minder leuk en de naam Van Nieuwkerk viel niet. Van der Zandt begon nog wel met de mededeling: „Het is dit jaar allemaal een beetje anders dan anders. Het café lijkt hetzelfde, maar er zijn toch wel wat dingen veranderd.” En dat ging niet alleen over de afwezigheid van de vertrouwde presentator. Ja, de opzet van deze Top 2000 a gogo leek hetzelfde, nog steeds in een café, met muziekblokjes en de mini-documentaires – die waren altijd al het leukst van het programma, en dat waren ze nog steeds. Van de quiz was niet veel over, en de „bijzondere ontmoetingen” getuigden vooral van veel fandom op afstand. Gasten met main character vibes werden niet strak gehouden. Barvrouw Monica had geen noemenswaardige rol, het publiek werd niet meer gevraagd naar het beste nummer aller tijden en ook de ‘lijstduwer’ was verdwenen. Wat was er wel? Veel anekdotes die weinig met muziek te maken hadden, een grotere rol van Blokhuis, die geen sidekick was maar Van der Zandts duo-presentator. Hij verpakte zijn muziekcolleges in de vorm van een gesprek, dat dus geen gesprek werd.

Het was natuurlijk wennen voor beide heren in hun nieuwe rol, maar nu had je het gevoel dat het programma beter radicaal omgegooid (er waren genoeg items die al nooit leuk waren) had kunnen worden, in plaats van dat halfbakken werd vastgehouden aan de concepten van de vorige jaren. Het gemis aan nieuwsgierigheid en bewondering deed zich voelen.

Beschadigd zelfbeeld

De grenzen tussen falen en slagen, angst en toekomst, belofte en werkelijkheid zijn echter groot, is de les die ook te leren valt uit de fantastische documentaireserie Trappers. Hierin volgen we werknemers van de Stichting Fietskoerier Amsterdam. Op Bert Haanstra-achtige wijze worden ze gefilmd, fietsend door Amsterdam, we horen een voice-over over de fietsers vertellen. Ze hebben allemaal moeite om hun rol in het leven te vinden. Er is Nanne die waarschijnlijk de oudste fietskoerier van Amsterdam is en bij wie soms het idee postvat dat hij een mislukkeling is. Er is Stanley die het bedrijf leidt zonder echt een idee te hebben hoe je een bedrijf moet leiden. Op zijn elfde viel hij in Suriname uit een mangoboom, waarna hij beide onderbenen verloor.

De meest tragische figuur is de jonge Rolf, een gesjeesde rechtenstudent met succesvolle ouders in het Gooi. Elk weekend gaat hij naar zijn ouderlijk huis, waar hij steevast te horen krijgt dat hij iets aan moet met zijn leven. Rolf weet dat ook wel. De gedachte dat wat hij doet meermaals op een teleurstelling is uitgelopen en dat hij als mens niet de moeite waard is, belemmert hem echter in alles. „Ik ben jouw blok aan het been”, zegt hij tegen zijn vader wanneer Rolf met een nieuw toekomstplan komt. Zijn vader – die door Rolf zeer bewonderd wordt – ontkent het niet. Het is een steek in je hart. De gevoelige jongen met extreme faalangst, tevens fanatiek lezer van Russische klassieken en poëzie, gun je zoveel meer geluk en vooral zelfvertrouwen.

Wie benieuwd is wat de gevolgen van angst en een beschadigd zelfbeeld zijn: niet het vervolg van de Top 2000 a gogo heeft het antwoord, maar Trappers, dat net als de Top 2000 a gogo nog de hele week te zien is.

Toef Jaeger vervangt deze week Rinskje Koelewijn