Dé PSV-transfer kwam er toch nog: Cody Gakpo gaat naar Liverpool

De goede optredens van Cody Gakpo (23) op het WK in Qatar, hebben hem een transfer opgeleverd naar het roemruchte Liverpool FC. Zijn club PSV, waar Gakpo al sinds zijn zevende speelt, bereikte op Tweede Kerstdag een akkoord met de Champions League-finalist van vorig seizoen. De aanvaller is inmiddels in Liverpool, waar hij onder meer een medische keuring ondergaat.

Hoewel er nu al een akkoord is, zal dat „formeel” pas op 1 januari 2023 ingaan omdat de winterse transferperiode dan opent, mailt een woordvoerder van PSV. Met het vertrek raakt de club zijn topscorer en, in sportief en economisch opzicht, meest waardevolle speler kwijt.

PSV verkoopt Gakpo naar verluidt voor zo’n 50 miljoen euro, al doen de clubs geen mededelingen over de transfersom. „Maar dit is een recordtransfer voor PSV”, stelt algemeen directeur Marcel Brands op de clubsite. Het vorige record bedroeg 40 miljoen euro; dat betaalde Napoli in 2019 voor de Mexicaan Hirving Lozano.

Met het binnenhalen van Gakpo troeft Liverpool verrassend Manchester United af. Dat was lang in onderhandeling met PSV - United-coach Erik ten Hag wilde hem graag. Maar in de zomerse transferperiode kwamen de clubs niet tot een akkoord. Bovendien haalde United de Braziliaanse aanvaller Antony van Ajax voor 95 miljoen euro.

Analytisch en datagedreven

Liverpool staat erom bekend dat het zeer doelgericht – en onderbouwd met statistieken – spelers koopt, daar waar het tot ruim tien jaar terug vele miljoenen verbraste aan aanwinsten die niet rendeerden. Na de overname in 2010 door de Amerikaanse miljardair John Henry, tevens eigenaar van honkbalclub Boston Red Sox en iemand die zeer analytisch en datagedreven te werk gaat, zette de club die koers in.

Liverpool heeft een eigen onderzoeksafdeling die diepgaande evaluaties maakt van mogelijke aankopen. Het was mede om die reden dat de club vijf jaar terug 84,5 miljoen euro betaalde voor verdediger Virgil van Dijk, die eerder niet was opgevallen bij andere topclubs. Ook spits Mo Salah, in 2017 gekocht voor ruim 40 miljoen, groeide bij Liverpool pas uit tot een revelatie.

Dit transferbeleid, in combinatie met de Duitse toptrainer Jürgen Klopp die de tijd kreeg om een ploeg op te bouwen, leidde de afgelopen jaren onder meer tot de landstitel (2020) en de eindzege in de Champions League (2019). Bij Liverpool krijgt Gakpo naast Van Dijk, met wie hij al sprak over de club, te maken met de Nederlandse assistent-trainer Pepijn Lijnders.

De data van Gakpo zijn ondubbelzinnig goed. In de Eredivisie, sportief de zesde competitie van Europa, is hij dit seizoen na veertien duels niet alleen topscorer (9 goals), maar is hij ook de beste als het gaat om assists (12), schoten op doel (26), gecreëerde kansen (59) en aangekomen voorzetten (52). „Vrij bijzonder, omdat het zelden dezelfde speler is die in al deze categorieën bovenaan staat”, zegt Yeun Au van sportdatabedrijf Stats Perform.

Europees kon Gakpo in augustus niet het verschil maken tijdens het beslissende duel thuis tegen Rangers, waarin PSV plaatsing voor de Champions League misliep. Maar bij Oranje liet Gakpo zien dat hij in potentie een Europese topspeler is door op het WK in ieder groepsduel een doelpunt te maken. Behalve topscorer van Oranje, creëerde hij ook de meeste kansen voor Oranje op het WK: vijf uit open spel, vijf uit spelhervattingen.

Die statistieken zullen Liverpool mede over de streep hebben getrokken om hem vast te leggen, omdat hun interesse vóór het WK niet concreet was. Gakpo is fysiek sterk, kan versnellen en beschikt over een hard en vaak doeltreffend schot. Bovendien leeft hij gedisciplineerd voor zijn sport. De vraag is of hij meekan in het extreem hoge tempo van de Premier League.

De afgelopen jaren pakte de overstap van verschillende veelbelovende spelers uit de Eredivisie naar clubs in de top van de Premier League niet altijd goed uit. Memphis Depay redde het niet bij Manchester United, Donny van de Beek kwijnt nu weg bij diezelfde club en Hakim Ziyech speelt weinig bij Chelsea. Een meer geleidelijke opbouw, via clubs in de middenmoot, kan beter werken, hebben de carrières van Van Dijk, Georginio Wijnaldum en Nathan Aké laten zien.

De belangrijkste factor of een aankoop slaagt, is dat het team waarin de speler komt goed draait, zei Liverpool-coach Klopp eerder. „Dat het een gevestigd team is. Dat als een nieuwe speler erin komt, hij niet vanaf dag één het verschil moet maken.” Liverpool is een gestructureerde, ingespeelde ploeg, maar heeft dit seizoen te maken met een terugval: de ploeg staat zesde met vijftien punten achterstand op koploper Arsenal.

De transfer is het slotstuk van een turbulente periode bij PSV, die technisch directeur John de Jong in september zijn positie kostte. Eind augustus, tegen het einde van de zomerse transferwindow, was er een bod van Southampton van 32 miljoen plus eventuele bonussen. En een van Leeds United van 30 miljoen, plus 13 miljoen aan mogelijke bonussen. Met beide ging de directie niet akkoord, omdat de marktwaarde van Gakpo in hun ogen hoger lag. En omdat ze mét Gakpo voor de titel wilden gaan.

Hierop zegde de raad van commissarissen het vertrouwen op in De Jong, zij wilden mede met het oog op de financiën wel een transfer realiseren. De Jong stapte hierna op. „Als ik Gakpo had verkocht, had ik nog bij PSV gezeten”, vertelde De Jong onlangs in VI. Hij zei te hopen dat PSV „na dit seizoen een heel mooi en hoog bedrag oplevert”. Het werd vijf maanden eerder. Zonder zijn topspeler gaat PSV de beslissende fase van het seizoen in.