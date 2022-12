De druk op kinder-IC’s is hoog, maar niet uitzonderlijk

De druk op de Nederlandse kinderintensivecares is hoog. Er zijn veel jonge patiënten met luchtweginfecties. De belangrijkste boosdoener is op dit moment het RS-virus, dat een ernstige longontsteking kan veroorzaken. Afgelopen week werden in ziekenhuizen geplande operaties bij kinderen afgezegd. Het gaat dan om operaties bij kinderen voor wie er na afloop een IC-bed beschikbaar moet zijn. Dat is „best ernstig”, aldus het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). In dat ziekenhuis gaat het om „zeer complexe operaties, bijvoorbeeld kinderhartoperaties, die je niet te lang kunt en wilt uitstellen”.

Dat de druk hoog oploopt op de kinder-IC’s is overigens niet uitzonderlijk, zeggen artsen. „Het beeld is niet anders dan andere jaren”, aldus de woordvoerder van het LUMC. „We zijn niet verrast”, zegt Károly Illy, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. „Alleen zien we dit normaal gesproken meestal pas in januari.”

Illy denkt dat corona misschien een rol speelt bij die verschuiving: „Kinderen hebben elkaar wat minder ontmoet. Mogelijk hebben ze iets minder weerstand opgebouwd, waardoor het virus wat eerder zijn kans grijpt.” In Groningen werden jonge patiënten in andere jaren soms overgeplaatst naar Duitsland, zegt Eduard Verhagen, hoofd van het Beatrix Kinderziekenhuis, dat onderdeel is van het UMC Groningen. „Dat gaat nu niet. Ook daar is het druk.”

De IC-bedden liggen nu vol, al kan dat over drie uur zomaar anders zijn Eduard Verhagen Hoofd Beatrix Kinderziekenhuis

Maandag berichtte RTL Nieuws dat er sprake zou zijn van een „spoedoverleg” tussen de zeven Nederlandse kinder-IC’s in verband met de drukte, ook NRC nam dat bericht over. Daarvan blijkt geen sprake: dinsdag vond er een gepland overleg plaats tussen de ziekenhuizen. Dat is gebruikelijk in deze periode.

Er is „geen paniek”, zegt Verhagen. Voor iedere jonge patiënt die dat nodig heeft, wordt vooralsnog een IC-bed gevonden. „Vrijwel altijd in de eigen stad, of de stad waar het kind zich aandient, soms wordt er verderop in Nederland een plek gevonden.”

Honderd IC-bedden

Nederland heeft zo’n honderd IC-bedden voor kinderen. Hoeveel daarvan ‘open’ zijn, hangt af van het personeel dat beschikbaar is. In Groningen zijn dat er nu achttien. Die bedden liggen vol, zegt Verhagen al is het nadrukkelijk een momentopname. „Het kan over drie uur zomaar anders zijn.” Soms stokt de doorstroom, zegt hij, dan is het lastig om voor kinderen die van de IC af kunnen een bed te vinden op een reguliere kinderafdeling.

Het LUMC heeft twaalf kinder-IC-bedden, waarvan er tien bezet zijn. „Het is al jaren krap”, zegt de woordvoerder. „De raad van bestuur heeft deze week toegezegd dat we er in Leiden kinder-IC-bedden gaan bijbouwen.”

Lees ook dit vragenstuk over de roodvonkbacterie: Waarom worden zoveel kinderen ernstig ziek van streptokokken?

Kinder-IC-bedden zijn geschikt voor kinderen van nul tot achttien jaar. Om de druk te verlichten plaatst het UMCG sommige oudere patiënten (van zestien, zeventien of achttien jaar) over naar de volwassen intensive care. Ook springt personeel van die afdeling bij op de kinder-IC.

Al kun je niet zomaar patiënten en personeel uitwisselen, zegt Verhagen. „Op een kinder-IC werken specialisten”, zegt hij. „Verpleegkundigen en artsen die gewend zijn om met soms heel jonge patiënten te werken die nauwelijks iets wegen.” Kinderen hebben bovendien vaak andere ziektes dan volwassenen. „En ook de medicatie is anders, de infusen zijn kleiner, de doseringen anders.”

Wel ziet Verhagen dat personeel uitwisselen gewoner is geworden sinds corona. „Tijdens de pandemie hielp personeel van de kinder-IC juist mee om volwassen patiënten IC-zorg te geven. Je ziet dat samenwerken nu makkelijker en sneller gaat. Dat heeft corona ons dan wel weer gebracht.”