Ajax en Daley Blind uit elkaar: lopende contract ontbonden

Daley Blind vertrekt bij Ajax. De Amsterdamse club ontbindt het contract van 32-jarige routinier, dat nog een half jaar doorliep, zo maakt het dinsdag bekend. Per 1 januari is Blind transfervrij, wat betekent dat hij zonder transfervergoeding de overstap naar een nieuwe club kan maken. Blind speelde in totaal 333 officiële wedstrijden voor Ajax, waarin hij 13 doelpunten maakte. Hij werd met Ajax zeven keer landskampioen.

Het vertrek van Blind betekent het einde aan een tweede succesvolle periode bij Ajax, de club die Blind opleidde en waar ook zijn vader Danny Blind speelde. Tussen 2008 en 2014 speelde hij, onderbroken door een verhuurperiode bij FC Groningen, al voor de club. Nadat hij vier seizoenen voor de Engelse topclub Manchester United uitkwam, keerde hij in de zomer van 2018 terug bij Ajax. Na de terugkeer van Blind kenden de Amsterdammers onder leiding van trainer Erik ten Hag een succesvolle periode, waarin ze drie keer landskampioen werden en in het seizoen 2018/2019 de halve finale van de Champions League bereikten.

In de laatste wedstrijden van het huidige seizoen, voordat Blind met het Nederlands elftal deelnam aan het WK, hield trainer Alfred Schreuder hem buiten de basis ten faveure van aankoop Owen Wijndal. Een nieuw club heeft Blind nog niet, maar het is bekend dat het Belgische FC Antwerp, waar oud-Ajax-directeur Marc Overmars de technische leiding in handen heeft, hem graag ziet komen. „Ik zou het niet erg vinden als hij komt”, zei trainer Mark van Bommel onlangs over een mogelijke overgang.

Ajax meldt dat de club in samenspraak met Blind een moment zoekt om hem afscheid te laten nemen van het publiek. Algemeen directeur Edwin van der Sar zegt te hopen dat Blind „bij een andere club nog een mooi vervolg gaat geven aan de laatste fase van zijn succesvolle voetballoopbaan”.