Had ú gedacht dat de Taliban zich zouden matigen na de herovering van de macht in Afghanistan? Vrouwen een beetje ruimte geven, bijvoorbeeld omdat in de twintig jaar na hun val in 2001 hun Saoedische sponsors van toen hún vrouwen aanzienlijk meer ruimte hebben gegeven? Dan bent u van een koude kermis thuisgekomen, maar lang niet zo koud als de Afghaanse vrouwen, die per vorige week de toegang is ontzegd tot de universiteiten. Dat was nodig, vond de Afghaanse minister van Hoger Onderwijs, om te verhinderen dat mannen en vrouwen met elkaar in contact komen en omdat hij dacht dat sommige vakken in strijd waren met islamitische beginselen. En dat vrouwenonderwijs hoe dan ook geen Afghaanse traditie is.

Hij dacht. Ja, dan moet je meteen alle vrouwen de toegang tot de universiteiten en hun gedroomde toekomst blokkeren. Hij had het nog wel over „eens zien” hoe de problemen konden worden opgelost en „de juiste condities” konden worden gecreëerd op de universiteit. Maar dat zeiden de Taliban afgelopen maart ook, toen ze de middelbare scholen voor meisjes sloten. Die zijn nog steeds dicht, terwijl ze in de tussentijd toch wel een oplossing hadden kunnen vinden. Ik bedoel, onder het vorige regime was het ook geen Sodom en Gomorra op school. En de universiteiten waren al gesegregeerd, en studentes kregen alleen college van vrouwen of oude mannen. Die waren kennelijk ongevaarlijk.

Ik kan me goed vinden in de tweet van de Egyptische feministe Mona Eltahawy: „Dit is schandelijk. Fuck de theocratieën overal. Fuck het patriarchaat overal.” Wat u ook van haar woordkeus vindt, ze heeft wel gelijk. Denk aan het anti-abortusoffensief in Amerika van Republikeinen en kerken, ook een soort patriarchaat dat vrouwen eronder stampt. Oost-Europa zelfde laken een pak: vrouwen zijn er wat betreft de leiding om veel christelijke baby’s te produceren. Waar ik me over opwind, is dat aan dergelijke antivrouwcampagnes ook vrouwen meedoen. Onbegrijpelijk.

Maar overal in de wereld, en overal is letterlijk overal, mogen meisjes en vrouwen naar school en de universiteit, hoe vergaand ze ook vervolgens aan banden worden gelegd. Zie Iran, waar vrouwen de mannen zelfs overklassen op de universiteiten, terwijl ze verder door mannen worden geringeloord – of ze als wraakoefening juist overklassen?

Maar Afghaanse vrouwen en meisjes mogen dus helemaal niets. Stelt u zich dat eens voor! Er is sprake van dat ook de basisscholen dicht moeten. En ook al hebben ze zich van top tot teen verhuld, vrouwen mogen niet naar het park; en alleen onder toezicht van een mannelijke voogd naar de dokter of een overheidsinstantie. Vrouwen mogen sinds zaterdag ook niet meer werken bij internationale en nationale hulporganisaties – het voorwendsel is dat ze daar geen hoofddoek dragen. Het betekent onder andere dat de hele hulpverlening aan twee derde van de 40 miljoen Afghanen in gevaar komt.

En dan te bedenken dat vrouwen in Afghanistan in 1919 stemrecht kregen; hetzelfde jaar als de Nederlandse vrouwen. In de jaren zestig liepen stedelijke middenklassevrouwen in Kabul in korte rokken over straat. Pas op, vrouwen in de wereld, tijden kunnen veranderen.

Carolien Roelants is Midden-Oostenexpert en scheidt op deze plaats elke week de feiten van de hypes.