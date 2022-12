A12 bij Zoetermeer tot zaterdag dicht vanwege werkzaamheden aan Nelson Mandelabrug

De A12 bij Zoetermeer gaat dinsdag om 22.00 uur dicht vanwege werkzaamheden aan de Nelson Mandelabrug. Op Oudejaarsdag, komende zaterdag, moet de snelweg om 08.00 uur weer open gaan voor verkeer. Tot die tijd wordt het verkeer van Utrecht naar Den Haag en vice versa omgeleid via Leiden en Rotterdam, zo meldt Rijkswaterstaat.

Rijkswaterstaat spreekt van „forse hinder” voor weggebruikers. Ze moeten een omleiding volgen en rekening houden met 30 tot 45 minuten vertraging. Bij drukte kan de extra reistijd oplopen tot anderhalf uur. In dat geval worden „grootschalige omleidingsroutes” ingezet.

De gemeente Zoetermeer meldt dat de brug voor een deel wordt ontmanteld. Het brugdeel boven de A12, inclusief glazen overkapping, zal verdwijnen en andere brugdelen, waaronder het deel over het spoor, worden gestabiliseerd via een „ondersteuningsconstructie”. Ruim drie weken geleden werd de brug over de A12 gesloten, nadat uit onderzoek was gebleken dat de brug onveilig was.

Wethouder Marijke van der Meer (Openbare Ruimte, Zó! Zoetermeer), legde toen aan NRC uit hoe „ongelooflijk belangrijk” de brug, die ook het treinverkeer op station Zoetermeer platlegde, voor de stad is: „Onze stad wordt doorsneden door de A12, en verder zijn er maar drie à vier plekken om van de ene naar de andere kant te gaan.” Naar verwachting kan de brug op 15 januari volgend jaar weer in gebruik worden genomen.

