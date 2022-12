‘À plein temps’: werkende moeder die dag in dag uit noodoplossingen verzint

Aan het einde van de film weet ze niet of ze moet lachen of huilen. En wij ook niet. Betekent de kans op een nieuwe baan voor alleenstaande werkende moeder Julie Roy (een verbluffende rol van Laure Calamy) dat er licht aan het einde van de tunnel gloort? Of begint daar de doodlopende weg?

Wie zich van een paar jaar geleden nog Sorry We Missed You van Ken Loach herinnert, zal opnieuw totaal overrompeld worden door À plein temps van Eric Gravel, die vorig jaar in Venetië de prijs voor beste film en beste actrice van het Orrizonti-programma in de wacht sleepte.

Frankrijk is met z’n ijzeren arbeidswetten natuurlijk niet het Verenigd Koninkrijk waar Loach de wereld van pakketbezorgers als een van de ergste uitwassen van een neoliberale slooppolitiek ontrafelt. Maar ook in Frankrijk is het cement van de verzorgingsstaat verpulverd. À plein temps speelt zich af tijdens de stakingsgolf in 2019, toen protesten tegen pensioenplannen het land platlegden. Maar het vastlopen van de infrastructuur heeft ook iets dystopisch. Hoe weerbaar is een samenleving waaruit elke vorm van solidariteit of sociaal vangnet wegverzakelijkt is?

Voor Julie, die elke dag vanuit buiten Parijs naar de stad forenst om daar als kamermeisje in een vijfsterrenhotel de stront van de muren te poetsen, is het leven een logistieke nachtmerrie. Ze moet al voor dag en dauw op om haar kinderen bij de buurvrouw te droppen. Dan rijden de treinen niet meer. Dan is er geen vervangend vervoer. Dan strandt ze in een verkeersinfarct op de Périphérique en moet ze rennend naar haar werk. We zien haar anderhalf uur noodoplossingen verzinnen. Het is zenuwslopend.

Julie is een mix tussen andere grootse filmportretten over de economisch precaire situatie van vrouwen, ze is de zus van Rosetta van de gebroeders Dardennes, die ook een hele film alleen maar aan het redderen en het regelen is. Of de dochter van Chantal Akermans Jeanne Dielman. Net als bij actrice Delphine Seyrig vermoed je ondanks Julies kalme uiterlijk dat ze ieder moment breekt of uitbarst.

Drama À plein temps Regie: Eric Gravel. Met: Laure Calamy, Anne Suarez, Geneviève Mnich. Lengte 88 minuten. ●●●●●

