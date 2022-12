Zonder vrouwen kunnen en willen ngo's geen hulp verlenen in Afghanistan

Het is een fiks dilemma: kun je een nooddruftige bevolking nog helpen wanneer de regerende fundamentalisten het je verbieden om daar vrouwen bij in te zetten? Voor enkele prominente ontwikkelingsorganisaties in Afghanistan luidt het antwoord: nee.

Zaterdag sijpelde het nieuws naar buiten dat de Taliban verordonneerd hadden dat vrouwelijke werknemers van lokale en internationale ngo’s tot nader order hun werk moesten staken omdat ze de hoofddoek niet op correcte wijze droegen. Als een ngo dit bevel niet gehoorzaamt, wordt zijn werkvergunning ingetrokken. Ook los van de hoofddoekkwestie zouden de Taliban al langer ngo’s weren waar een vrouw de baas is.

Vrouwelijke werknemers van ngo’s in de gezondheidssector zijn van het nieuwe bevel uitgezonderd, zo bevestigde een ambtenaar van het ministerie van Volksgezondheid in Kabul aan journalisten. Niet duidelijk is of deze uitzondering ook voor mobiele gezondheidsteams geldt.

Kinderbescherming

Onder meer de ontwikkelingsorganisaties Save the Children, de Norwegian Refugee Council, Care, Caritas International en de International Refugee Committee zeggen dat ze kinderen, vrouwen en mannen in Afghanistan die in grote nood verkeren niet effectief kunnen bereiken zonder de vrouwen in hun personeelsbestand. Zij staken hun werkzaamheden totdat de Taliban hun beslissing om vrouwen te weren terugdraaien. Deze ngo’s bieden gezondheidszorg, onderwijs, kinderbescherming en voeding terwijl de humanitaire omstandigheden in het land sterk achteruitgaan.

Neil Turner, het hoofd van de Norwegian Refugee Council in Afghanistan, zei zondag tegen persbureau AP dat zijn organisatie „alle culturele normen nageleefd” heeft. „Maar we kunnen gewoon niet werken zonder onze toegewijde vrouwelijke medewerkers, die voor ons essentieel zijn om toegang te krijgen tot vrouwen die dringend hulp nodig hebben.” Turner zei dat zijn ngo 468 vrouwelijke medewerkers in het land heeft.

Ook enkele andere van de tientallen in Afghanistan werkzame ontwikkelingsorganisaties, waaronder Afghanaid, World Vision en Intersos, staken hun hulp in elk geval tijdelijk. De Duitse ngo Johanniter Weltweit staakt haar werkzaamheden in de Afghaanse hoofdstad Kabul, maar gaat wel verder in het zuidoostelijke stadje Khost, omdat daar vrouwelijke werknemers door de lokale autoriteiten wel toegestaan worden.

De Verenigde Staten waarschuwden dat de terugtrekking van ngo’s essentiële en levensreddende hulp aan miljoenen mensen zal verstoren. „Vrouwen staan ​​centraal in humanitaire operaties over de hele wereld”, zei de Amerikaanse minister Antony Blinken (Buitenlandse Zaken) zaterdag. „Deze beslissing kan een verwoestende impact hebben op het Afghaanse volk.”

Secretaris-generaal António Guterres van de Verenigde Naties zei dat hij diep verontrust was door de berichten over het verbod op ngo's. „De Verenigde Naties en haar partners, waaronder nationale en internationale ngo’s, helpen meer dan 28 miljoen Afghanen die afhankelijk zijn van humanitaire hulp om te overleven”, zei hij in een verklaring.

Neerwaartse spiraal

Het verbod op vrouwelijke werknemers van ngo’s komt enkele dagen nadat de Taliban vrouwelijke studenten verboden om naar de universiteit te gaan. Dat besluit leidde tot demonstraties in grote Afghaanse steden. Ook afgelopen zaterdag was het raak. In de zuidelijke stad Kandahar boycotten honderden mannelijke studenten hun laatste examens van het semester aan de Mirwais Neeka-universiteit. Een van hen vertelde AP dat Taliban-troepen probeerden de menigte uiteen te drijven toen ze de examenzaal verlieten.

De machtsovername door de Taliban, in augustus 2021, bracht de Afghaanse economie in een neerwaartse spiraal. Miljoenen mensen lijden daardoor honger en vervallen in armoede. Volgens de VN heeft de helft van de 38 miljoen Afghanen humanitaire hulp nodig om de winter door te komen.

Samen met enkele ngo’s zouden de VN zondag in contact treden met de Taliban om over het vrouwenverbod te praten. De VN eisen dat het verbod opgeheven wordt. Het is nog niet bekend of dat overleg iets opgeleverd heeft.