‘Waar kom je vandaan’ is voor deze fotografe een beladen vraag én een terugkerend thema in haar werk

De vraag ‘waar kom je vandaan’ was voor Van Wyk de aanleiding voor de fotoserie Mixedness is my Mythology (2020-2022), waarvoor ze haar eigen familie op de boerderij portretteerde; haar ouders en haar broertjes Alexander (20), Marck-Anthony (17) en Benjamin (11). „Tijdens de coronalockdowns, ik was net terug van zes maanden fotograferen in Zuid-Afrika, waren mijn broertjes veel thuis. Ze hoefden niet naar school, er was rust. Ze keken naar Amerikaans basketbal, en naar films en series; Shaft en Colin in Black & White, waarin de Afro-Amerikaanse cultuur een belangrijke rol speelt. Ze waren bezig met: hoe maak je waves in je haar, of braids, kleine vlechtjes op je hoofd. Een heel andere wereld dan die zij kenden – de school, de kerk waar ze elke week met onze ouders naartoe gaan. De wereld waarin zij zich verdiepten, die van mensen van kleur, van het ruige stadsleven, contrasteert sterk met de boerderij en de plek waar wij wonen. Met 7 hectare land, met schuren, bomen. Gras op het land voor ons huis, mais erachter. Ik ging op zoek naar: hoe kan ik die werelden bij elkaar brengen?”

Zien mensen hem als een Nederlandse boer? Of moet je daarvoor blond zijn en blauwe ogen hebben?

Van Wyk fotografeerde haar ouders, haar broers en zichzelf, waarbij ze speelt met stereotiepe elementen die behoren tot de verschillende culturen. De overal, de klompen, de schep, de hooivork, de tractor – symbolen van het traditionele Hollandse boerenleven. De waves en de braids, de chains (gouden kettingen), de durags (soort doek over het hoofd), de T-shirts van rappers als Tupac en Biggie – die staan voor de zwarte straatcultuur. „Als Alexander een overal met klompen draagt, zien mensen hem dan als een Nederlandse boer? Of moet je daarvoor blond zijn en blauwe ogen hebben? Ik portretteer mezelf als een Griekse Venus of als de heilige maagd Maria – waarin ik commentaar geef op de kunstgeschiedenis, die voornamelijk door witte mensen is vormgegeven. Of ik hang een groot wit laken achter een foto van mijn broers en mij; een verwijzing naar de rondtrekkende antropologen die eind 19de, begin 20ste eeuw de bevolking van Zuid-Afrika als exotische objecten vastlegden. De trauma’s uit het verleden krijgen zo een rol in mijn werk.”