Nils van der Poel meldde zich in 2018 aan voor de zwaarste militaire training die er is in Zweden. Het was onderdeel van zijn masterplan om de beste langeafstandsschaatser ter wereld te worden. In Beijing won hij olympisch goud op de 5 en 10 kilometer. Een paar weken later kondigde hij zijn afscheid aan. Foto Dean Mouhtaropoulos / Getty Images