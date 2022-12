Rohingya aan land in Indonesië, andere boot volgens VN ‘waarschijnlijk’ gezonken

In de Indonesische provincie Atjeh is maandag een boot met 185 Rohingya aan land gekomen. Dat heeft een plaatselijk bureau voor rampenbestrijding laten weten aan persbureau Reuters. Het was de tweede dag op rij dat er een boot uit Bangladesh na een lange periode op zee kon aanmeren in Indonesië. Zondag kwam er ook al een boot aan in Atjeh, volgens een woordvoerder van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR werden toen 58 opvarenden gered.

Journalisten van persbureau AFP tekenden op hoe door de reis sterk verzwakte vluchtelingen een infuus toegediend kregen. Een van hen was de 14-jarige Umar Faruq, die tegen het persbureau zei dat hij naar Indonesië was gekomen in de hoop om te studeren. Elk jaar riskeren honderden Rohingya’s – grotendeels kinderen – hun leven in pogingen om vanuit Bangladesh Maleisië of Indonesië te bereiken. Honderdduizenden Rohingya leven in Bangladesh in vluchtelingenkampen, omdat ze in buurland Myanmar met geweld worden vervolgd.

Zo’n 180 andere Rohingya-vluchtelingen zijn waarschijnlijk omgekomen, meldt de UNHCR. Het betreft de passagiers van een houten boot die eind november vertrok uit Bangladesh en vermoedelijk onvoldoende zeewaardig was. 2022 betekent met het waarschijnlijke zinken van deze boot een van de dodelijkste jaren voor de moslimminderheid op zee. Tot nu toe kwamen dit jaar al zo’n 200 Rohingya om het leven op zee, dit geval niet meegerekend.

