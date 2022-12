Thomas Bach, voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), zei dat de consequenties van klimaatverandering alarmerend zijn voor de wintersport. De harde, valse lach die daarop volgde kwam van mij, excuses als ik daarmee even de kerstsfeer verstoord heb. Het zag eruit of Bach in een brandende eetzaal stond en zich zorgen maakte over het dessert in de vriezer. Alsof hij, terwijl de vlammen langs de gordijnen omhoog klommen en zijn gezicht deden oplichten, naar de keuken wees en tegen de aanwezigen zei: „Als dit zo doorgaat, is er straks geen ijsdessert!”

Tegen het Duitse persbureau DPA, dat ik hier voor het gemak in dezelfde eetzaal plaats, zei hij: „Tegen 2050 zal 50 tot 60 procent van de oorspronkelijke wintersportgebieden in Europa die geschikt zijn voor de Winterspelen, niet meer bestaan.”

Het persbureau noteerde: na 2050 geen ijstoetjes.

Aan het hoofd van de tafel zei Johan Eliasch, president van skifederatie FIS, hun ecologische voetafdruk voor 2030 met 50 procent te willen verminderen. Ook wilde hij tien keer zo klimaatpositief worden. Door het hoge raam achter hem zag je verdronken Pakistanen voorbijkomen, droogliggende Europese rivieren en de Verenigde Staten tot ijsklomp bevriezen.

De president en voorzitter zijn geïnformeerde meneren, die weten best welke ingreep in de strijd tegen klimaatverandering in verreweg de meeste gevallen de meeste impact heeft: overgaan op een volledig plantaardig dieet. De klimaatbezorgde uitingen van deze sportkoepels kunnen maar een ding betekenen: de wintersporten worden veganist.

De circa 70 miljard dieren die 8 miljard mensen fokken om te melken, te doden en op te eten, staan hoog in de top van grootste boosdoeners als het gaat om het smelten van pistes. Die dieren moeten worden gevoerd. Dat voer moet worden geplant. Voor die plantages worden bossen omgehakt. De film Cowspiracy toont dat milieuorganisaties hier niet op hameren omdat ze dat leden kost, maar veganisme is het A-diploma voor elke strijder die de strijd tegen klimaatverandering serieus neemt. De FIS en het IOC nemen klimaatverandering serieus. Voor het overleven van hun sporten zijn ze vast meer dan bereid een verschil in smaak te aanvaarden van een paar ingrediënten in hun maaltijden. Om de sneeuw te redden, is dat het minste dat ze kunnen doen, en dat weten ze.

Skiër Lucas Braathen zei dat hij voor zijn sport veel moet reizen. Daar is hij niet trots op. „Maar ik doe wat ik kan via de kanalen die ik heb.” Die wordt knettervegan in 2023. Wedden? Ook de Nederlandse skiër Maarten Meiners maakt zich ongerust. „Wellicht dat we ons in de komende jaren moeten aanpassen als sporters”, zei hij. Ik hoor hier een man die fluitend de eiwittransitie aangaat. Van dierlijk naar plantaardig in een handomdraai.

Tijdens de Winterspelen 2022 kregen de sporters nog biefstuk, lammeren en eenden voorgeschoteld. Die tijd is nu voorbij. De hele wintersportkeuken wordt één groot plantaardig buffet, tot en met het ijsdessert. Op de nieuwjaarskaarten die het IOC haar leden stuurt, staat geheid de wens: „Als u nog een goed voornemen zoekt voor 2023: word dan veganist. Red de Winterspelen.”

Carolina Trujillo is schrijfster.