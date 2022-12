Pietje Bell te eng voor kinderen? NPO besluit dinsdag over uitzenden

Is kinderfilm Pietje Bell, over een Rotterdamse kwajongen die met zijn Bende van de Zwarte Hand avonturen beleeft, te eng voor kinderen onder de twaalf? Kijkwijzer besloot zaterdag van wel – „meerdere kinderen” werden bang van „gewelddadige scènes” in de film, dus ging het advies van ‘voor alle leeftijden’ naar voor ‘voor boven de twaalf jaar’. Ineens valt Pietje Bell in dezelfde categorie als Bondfilm No Time to Die en actiefilm Spider-Man.

De NPO zou Pietje Bell, een film uit 2002, zaterdagochtend 31 december uitzenden, maar twijfelt nu; tussen de jeugdprogramma’s van die dag worden normaal gesproken alleen films vertoond die voor alle leeftijden toegankelijk zijn. De NPO en KRO-NCRV nemen dinsdag een definitief besluit, zegt producent Dave Schram tegen persbureau ANP.

Schram zegt inmiddels dat hij bereid is scènes in te korten of weg te halen, als dat de film uitzendbaar maakt in de ogen van de NPO. Eerder reageerde hij vooral met onbegrip. Op Twitter noemde hij Pietje Bell een „leuke familiefilm”. „Kijkwijzer gaat pas kijken en (her)beoordelen na een klacht. Eén klacht. Kennelijk is er dus al 20 jaar geen klacht geweest”, aldus Schram. „Hoe schadelijk is een film dan eigenlijk?”

Opvoedkundig

Kijkwijzer sprak in eerste instantie inderdaad van één klacht, daarna van meerdere. Een woordvoerder van NICAM, de organisatie waar Kijkwijzer onder valt, zei tegen ANP dat „de samenleving en de kennis over wat beelden voor invloed op kinderen hebben verandert”.

Tegen NOS zei producent Schram dat hij denkt dat hij weet over welke scène klagende ouders vallen; die waarin Pietje een tik krijgt van zijn vader. Het was geen „harde klap”, vindt Schram, „eerder opvoedkundig”.