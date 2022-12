Meldpunt ontving bijna 400 klachten van grensoverschrijdend gedrag in cultuur- en mediasector

Mores, het meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag in de media- en culturele sector, ontving dit jaar tot nu toe 389 meldingen van misstanden. Dat heeft bestuurslid Amber de Vente maandag laten weten, schrijft persbureau ANP. In 2021 ging het nog om vijftig meldingen. Het meldpunt was maandag voor NRC niet bereikbaar om de cijfers nader toe te lichten.

Volgens De Vente steeg het aantal meldingen het hardst nadat de NPO eind november een onderzoek begon naar grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer bij de publieke omroep. De aanleiding voor dat onderzoek was een publicatie van de Volkskrant, waarin wordt gesteld dat presentator Matthijs van Nieuwkerk tijdens de opnames van actualiteitenprogramma De Wereld Draait Door een angstcultuur creëerde. Mores adviseert de NPO bij dat onderzoek.

De Vente laat weten dat klachten niet alleen binnenstroomden vanuit de televisie- en radiowereld, maar ook vanuit andere hoeken van de culturele sector.