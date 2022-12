Leids Cabaret Festival gaat in 2023 niet door, te weinig potentie onder deelnemers

De 44e editie van het Leids Cabaret Festival gaat niet door. Dat heeft de organisatie van het evenement „na lang en rijp beraad” maandag bekendgemaakt. De competitie, een van de grote cabaretfestivals van Nederland, zou in februari 2023 plaatsvinden. De organisatie ziet echter bij te weinig deelnemers de potentie door te groeien tot professioneel cabaretier.

De festivalorganisatie vindt het haar taak om jonge cabaretiers „een laatste zetje te geven” in het bestaan als theatermaker. Het besluit om het festival niet door te laten gaan is dan ook genomen „met een knoop in onze maag en pijn in ons hart”. De organisatie laat ook weten na te gaan denken over de rol van het festival „in deze tijd”, zonder daarbij verdere uitleg te geven.

Het Leids Cabaret Festival is een van de belangrijkste evenementen voor cabarettalent. De eerste editie vond plaats in 1978. Oud-finalisten zijn onder meer Najib Ahmali, Paulien Cornelisse, Sanne Wallis de Vries en het duo Lebbis en Jansen. Eerder ging het festival alleen in 2021 niet door, toen vanwege een coronalockdown.