Geef ons minder Musk, en meer Dean

‘Kijk naar Elon Musk. Wat is nou realistisch?” vroeg kunstenaar Joseph Klibansky zich af terwijl hij met Beau van Erven Dorens in een villa op Sardinië zat voor een soort van interview. Het was een vraag waar hij geen antwoord op had, maar dat was ook niet de bedoeling. Elon Musk werd hier aangehaald als man die groot durfde denken, niet in beperkingen, en Klibansky dacht ook in mogelijkheden, bijvoorbeeld wanneer hij een metershoog beeld in een fontein in Dubai wilde neerzetten, terwijl zijn vader en broer juist wel beren op de weg zagen bij zulke projecten.

Samen met Bridget Maasland was hij te gast in Isola di Beau. Al keuvelend werd er pizza gebakken, in jetski’s over het water gesjeesd, werden er dolfijnen gespot en kritische vragen vermeden. Terwijl Klibansky op zijn Musk-uitspraak na eigenlijk niets opvallends te melden had, redde tv-maker Bridget Maasland deze ietwat decadente interview-sessie in de Italiaanse zon.

Ze vertelde over haar slaapproblemen die de overgang met zich mee heeft gebracht, en waarom geen alcohol drinken daarbij helpt. Ze was open over de zwarte bladzijden in haar leven, waarvan de scheiding er een was. Vooral omdat er een klein kind was had ze voor haar gevoel gefaald. Overtuigend legde ze uit waarom de kritiek na haar relatie met de veel jongere André Hazes jr. zo enorm seksistisch was, net als de reacties op een foto op social media van haar in boxershort („dat gebeurt nu eenmaal bij een vrouw op zekere leeftijd”). Opvallend genoeg koppelde ze er de conclusie aan dat die minder erg waren dan voorheen. „Er verandert dus wel iets”, legde ze Van Erven Dorens uit.

De vraag van de koning

Dat er iets verandert, meende de koning ook in zijn wat sombere kersttoespraak. Hij sprak over de zorgen en drastische keuzes die gemaakt moeten worden, over de kloof tussen de Randstad en het platteland – terwijl beide niet zonder elkaar kunnen – maar ook over de verandering die mogelijk wordt wanneer je erkent dat het slavernijverleden een misdaad tegen de menselijkheid is. „Wat voor samenleving willen we eigenlijk?” vroeg hij, zonder een pasklaar antwoord te hebben.

Een goeie vraag waarop de dag daarvoor het antwoord was gegeven door Dean in het jaaroverzicht van het Jeugdjournaal. Hij en zijn maatje Iman vullen vaak tasjes met groente en fruit voor mensen die het krap hebben door de energiecrisis en de daaraan gekoppelde stijgende prijzen in de supermarkt. Dean merkte op – in een overigens goed gebracht jaaroverzicht waarin de oorlog in Oekraïne moeiteloos werd gekoppeld aan de geboorte van een schildpad met twee koppen en zes poten – dat mensen in tijden van nood iets aan elkaar kunnen hebben: „Ik vind het een mooi teken van de samenleving dat mensen elkaar ook steeds meer willen helpen.” Er zat meteen zijn wens voor de toekomst in: dat mensen het volgend jaar minder zwaar zouden hebben.

Hier zat het antwoord op de vraag waar de koning naar zocht: een samenleving met meer Deans en Imans. Of met een meisje dat voor de camera van het Jeugdjournaal over haar krullende haren zegt: „Vroeger dacht ik dat ik een lelijk meisje was. Ik zag er niet uit. Nu weet ik van mezelf: ik ben mooi, ik ben lief.” Of met twee meiden op een boerderij die hopen dat de koeien mogen blijven, maar ook onomwonden opmerken dat de boerenprotesten te ver gingen en een verkeerd beeld van de boeren gaven bij stadsmensen.

Van een kloof of gepolariseerde samenleving was bij het Jeugdjournaal geen sprake. Misschien zegt het iets hoopvols over de toekomst, maar je vreest de vraag: „Kijk naar die kinderen in het Jeugdjournaal. Zijn die nou realistisch?” De kinderen zijn echt, maar voor de toekomstige samenleving waar de koning het over had minder realistisch dan Elon Musk.