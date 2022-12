China schrapt quarantaineregels reizigers vanaf januari

China schrapt de quarantaineregels voor inkomende reizigers vanaf 8 januari. Dat heeft de Nationale Gezondheidscommissie maandag bekendgemaakt, schrijven internationale persbureaus. Vanaf dat moment is bewijs van een recente negatieve PCR-test voldoende om het land binnen te komen.

Met het besluit komt een einde aan de strenge inreisregels die China in het voorjaar van 2020 invoerde. Momenteel moeten reizigers na aankomst nog acht dagen in quarantaine; vijf dagen in een hotel en drie dagen thuis. Eerder moesten mensen die China in wilden zichzelf tien dagen isoleren, op enig moment gold zelfs een quarantaineperiode van drie weken.

De Chinese gezondheidsautoriteiten hebben verder besloten Covid-19 terug te brengen naar een B-klasse-infectieziekte, in plaats van de eerdere A-klasse. Sinds begin december heeft de overheid versoepelingen doorgevoerd. Zo is een negatieve coronatest en een digitale gezondheidsverklaring nu alleen nog op kwetsbare plekken als kinderdagverblijven en verzorgingstehuizen vereist. Daarnaast wordt het mensen toegestaan thuis in quarantaine te gaan.

De versoepelingen lijken een reactie op een periode van zeldzame protesten, die begonnen na een brand in Ürümqi, een stad in de noordelijke provincie Xinjiang. Daarbij kwamen tien mensen om het leven die vastzaten in hun flat – de uitgang was geblokkeerd om te voorkomen dat bewoners tijdens hun quarantaine naar buiten gingen. De flatbewoners konden het gebouw niet verlaten en hulpdiensten konden niet naar binnen.

Lees ook: Coronaprotesten in Beijing: ‘We zijn onredelijke beroving van onze vrijheid zat’