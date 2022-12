Aanvaller Cody Gakpo verruilt PSV voor Liverpool FC

Voetballer Cody Gakpo stapt over van PSV naar de Engelse club Liverpool FC. De twee clubs hebben overeenstemming bereikt over een transfer van de Oranje-international. Dat heeft de Eindhovense club maandagavond bevestigd.

De 23-jarige aanvaller imponeerde op het WK in Qatar, waar hij drie doelpunten maakte voor Oranje. PSV meldt dat hij per direct naar Engeland vertrekt om „de noodzakelijke formaliteiten voor het afronden van de transfer te ondergaan.”

De transfersom is niet bekendgemaakt. „Maar dit is een recordtransfer voor PSV”, aldus algemeen directeur Marcel Brands. Volgens Britse media ligt het bedrag tussen 40 en 50 miljoen euro, meldt persbureau Reuters.

Lees ook: De cijfers van Cody Gakpo gaan de hele wereld over

Medische keuring

Volgens het ANP heeft de directie van PSV de transfer op Tweede Kerstdag afgerond en heeft de club Gakpo toestemming gegeven om naar Engeland af te reizen, onder meer voor een medische keuring. Liverpool zou zo’n 42 miljoen euro voor de aanvaller betalen. Dat bedrag zou kunnen oplopen naar ruim 55 miljoen euro. Liverpool heeft de komst van Gakpo nog niet bevestigd.

Gakpo speelde op 12 november zijn laatste wedstrijd voor PSV tegen AZ (0-1). De geboren Eindhovenaar, opgeleid bij Jong PSV, debuteerde op 25 februari 2018 als invaller bij een uitwedstrijd tegen Feyenoord. In het seizoen 2018-2019 kwam hij zestien maal uit in het eerste elftal, meestal als invaller. Inmiddels heeft Gakpo 106 Eredivisieduels gespeeld, waarin hij 36 keer scoorde. Met negen doelpunten is hij nu nog topscorer van de Eredivisie.