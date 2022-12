‘Veel kinderen Toeslagenaffaire krijgen hun gemaakte schulden niet vergoed’

De financiële compensatie voor kinderen van slachtoffers van het toeslagenschandaal schiet te kort. Zij krijgen een eenmalig bedrag, maar hun schulden worden niet afbetaald of kwijtgescholden. Het risico bestaat dat schuldeisers beslag leggen op de tegemoetkoming. Dat concluderen de kinderombudsman van Rotterdam, Amsterdam en de jeugdombudsman van Den Haag in een opinie-artikel voor NRC.

De Belastingdienst keert een zogenoemde kindregeling uit: een tegemoetkoming voor kinderen van slachtoffers, omdat „ook kinderen en jongeren zijn gedupeerd”. Afhankelijk van hun leeftijd krijgen zij een bedrag tussen de 2.000 en 10.000 euro.

Maar net als hun ouders, schrijven de kinderombudsmannen, heeft een deel van deze kinderen ook schulden gemaakt. Zo zijn er jongeren „die maximaal geleend hebben bij DUO om boodschappen te kunnen doen of te helpen met het afbetalen van de schulden bij de Belastingdienst”. Er zijn ouders die het contract van de energieleverancier op naam van hun meerderjarige kind hebben gezet, „omdat ze zelf dreigden te worden afgesloten”.

Anders dan bij hun ouders, worden die schulden vooralsnog niet afbetaald of kwijtgescholden. „Die jongeren hebben jarenlang in de knel gezeten”, zegt Stans Goudsmit, de kinderombudsman van Rotterdam. „We moeten hen helpen met die schulden.” Ze pleit voor „veilig geld”: een „pauzeknop” om schuldeisers tijdelijk op afstand te houden – zodat die geen beslag kunnen leggen op de tegemoetkoming. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag zijn regelingen ingesteld, maar volgens de ombudsmannen moet er „op landelijk niveau” zo’n pauzeknop komen.

‘Ouders voelen zich schuldig’

Goudsmit zegt dat het ontbreken van zo’n regeling voor onrust onder de gedupeerden zorgt. „Ouders voelen zich schuldig ten opzichte van hun kinderen. Zij zeggen: zolang mijn kind niet verder kan, kan ik dat ook niet.”

Volgens staatssecretaris Aukje de Vries (Toeslagen, VVD) komen „waarschijnlijk zo’n 90.000 kinderen” in aanmerking voor de kindregeling, aldus haar toelichting op de site. Hoeveel daarvan schulden hebben, is niet duidelijk. Op de vraag of met de regeling de financiële problemen van kinderen zijn opgelost, antwoordt ze: „Dat geloof ik niet, ik denk ook niet dat we alles kunnen herstellen. Het is echt bedoeld als steuntje in de rug voor kinderen.”

Donderdag nam de Tweede Kamer wel een motie aan waarin is vastgelegd dat de regering met gemeenten regelingen gaan treffen om deze jongeren van hun schulden af te helpen.

