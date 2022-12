Possels top-20 van lekkere restaurants in Amsterdam

Restaurantcriticus Petra Possel schreef achtenhalf jaar voor NRC over restaurants in en rond Amsterdam, ze stonden elke zaterdag in de Amsterdambijlage. Het werden 350 recensies. Nu die bijlage stopt, zet ze bij wijze van afscheid haar twintig Amsterdamse lievelingsrestaurants op een rij.

20 Kadijks | Indisch eetcafé

Twee ondernemende vriendinnen vonden het na het jarenlange verdwijnen van Indische eettentjes in 2005 tijd om het tij te keren. Ze openden een eethuisje in een moderne jas met de naam Kadijks: een Indisch eetcafé. Het is klein, zowel de zitruimte als de keuken, maar het is gezellig en wat er uit die kleine keuken komt is in één woord goddelijk.

Lees de recensie uit 2014: Wat uit die pannen komt is in één woord goddelijk

19 Europizza | Avontuurlijke pizza’s

EuroPizza in Amsterdam-Noord is allesbehalve een standaard pizzeria: een pizza van luchtig deeg met uitgesmeerde varkensworst, mozzarella, snijbiet en honing, dat is wat Petra at bij EuroPizza. Maar ook de voorgerechten (toast met rauwe poon met mierikswortel, boleet met eidooier en knolselderij en savooiekool met palingboter en oestercrème) en het dessert (gortijs, met een krokante soes en hazelnootpraliné en vijgenbladijs met appel en crème suisse): alles was verrukkelijk, qua smaak zowel vertrouwd als uitdagend.

Lees de recensie uit 2020: Alles is verrukkelijk bij Europizza

18 Bacalar | Mexicaans

Petra en haar eetgezelschap trekken verder door Amsterdam-Noord. Op een onooglijke plek van het bedrijventerrein Buiksloterham zit Bacalar, genoemd naar een Mexicaanse stad. Het ziet er van buiten uit als een bedrijfsloods, maar binnen is het warm en gezellig. Het is een Mexicaanse taquería, waar de keuken teruggaat naar de oorsprong van Mexicaans streetfood. Het smaakt hartig, vet, pittig en bovenal buitengewoon bevredigend: Bacalar is ruig en verfijnd tegelijk.

Lees de recensie uit 2020: Bacalar tilt Mexicaans eten naar een hoger plan

17 Hidden | Chic, klassiek Frans

Blij verrast is Petra dat bij de meeste gangen die ze eet bij Hidden chef Marcel Heintzberger naar voren komt en samen met de maître de gerechten serveert en toelicht. Ze wist niet dat ze dat miste, de chef even aan tafel. Het is het tegenovergestelde van het leed dat shared dining heet, met soms rommelige bediening en karige service. En, niet te vergeten, het eten bij Hidden is voortreffelijk. Alles is in evenwicht: dit is een toonbeeld van beheersing. Zelden proefden ze zo’n mooie cuisson – hard gebakken en toch rood van binnen – en de diepe smaak van eend met het zoetzure van bramen.

Lees de recensie uit 2022: Klassiek en evenwichtig; echt álles valt hier op z’n plek

16 Wils | Verfijnd en uitdagend

Als je door een Engelssprekende gastvrouw met een glas kombucha wordt ontvangen, dan weet je dat je hip zit. Wils – zo heette de architect van het Olympisch Stadion in Amsterdam – is het nieuwe high-end restaurant onder leiding van Joris Bijdendijk. Wils wordt gerund door jonge mannen en vrouwen, de sfeer is ongedwongen. Hun keuken is in feite een laboratorium waar continu smaakcombinaties worden uitgeprobeerd en dat betekent voor de gast een heerlijke en avontuurlijke reis.

Lees de recensie uit 2019: Het niveau van een sterrenzaak, maar dan in ongedwongen sfeer

15 Lobby Fizeau | Goede klassiekers en fijne wijn

The Lobby, gevestigd in een ogenschijnlijk saai kantoorgebouw in Amsteldorp in Amsterdam, gaat het zoals een restaurantgast het zich wenst: je wordt vriendelijk ontvangen, je jas wordt opgehangen, je zit in een prachtzaak op een lekkere stoel, je kunt gewoon praten want de akoestiek is in orde, je wordt kundig maar niet te formeel bediend, je eten smaakt voortreffelijk en je bent niet verbijsterd over wat je afrekent. De keuken van The Lobby is avontuurlijk ingesteld, maar leunt tegelijk op klassieke bereidingen die zich in het verleden volop bewezen. Extra pluspunt: de wijnkaart bij The Lobby is bovengemiddeld goed én uitgebreid.

Lees de recensie uit 2016: Het eten smaakt voortreffelijk en de wijnen zijn fantastisch

14 Yerba | Verfijnd vegetarisch

Met enige terughoudendheid stapten Petra en haar gezelschap in 2019 binnen bij Yerba, een destijds nieuw plant-based restaurant in Amsterdam: de focus ligt op vegetarisch en veganistisch eten én drinken, want zelfs bij de wijn staat of-ie natuurwijn, biologisch of vegan is. De smaken zijn fraai en verfijnd: eten bij Yerba is een rollercoaster van avontuurlijke gerechten, die wonderwel goed in evenwicht zijn.

Lees de recensie uit 2018: Een rollercoaster van avontuurlijke groentegerechten – hulde!

13 Gouden Reaal | Modern Frans

Tijdens de lockdown haalde Petra een klassiek Frans gerecht af bij de Gouden Reaal in Amsterdam: een pithivier. Een hartige bladerdeegtaart, gevuld met duxelles (mengsel van paddenstoelen), savooiekool en gekonfijte ui en verder vlees, gevogelte, groente of vis. De variant van de Gouden Reaal is een feestje de korst is krokant, de vulling smeuïg en hoog op smaak. Bij de taart komt een jus, rode wijnsaus met beenmerg, boter en sjalot – veel smaak dus – en gestoofde witlof; het zit donders goed in elkaar.

Lees de recensie uit 2021: Dit eten zit donders goed in elkaar – wij werden gelukkig!

12 Juwelier | Chique Franse bistro

Bij De Juwelier, de bistro van twee-Michelinsterren-restaurant 212 in Amsterdam, is de lunch om door een ringetje te halen. Het interieur is dat trouwens ook: open keuken met houtvuur, donker visgraatparket, Makkumer witjes tegen de wand. Alles perfect in balans. In vier gangen zijn alle gerechten verfijnd en rijk van smaak. En terwijl – luisteren ze stiekem af – een van Petra’s buurmannen in het restaurant zichzelf typeert als „labrador onder de rijken”, prijzen Petra en haar tafelgast zichzelf rijk met dit goddelijke eten, zomaar midden op de dag.

Lees de recensie uit 2021: We prijzen ons rijk: goddelijk eten in een droominterieur

11 Café Modern | Modern en elegant

Café Modern is een golden oldie die in Petra’s toptien van Amsterdamse lievelingsrestaurants staat. Dit jongere zusje van Hotel de Goudfazant (ook in Noord) is geen café, maar een restaurant met drie hotelkamers op de eerste verdieping en is gevestigd in een voormalig bankgebouw in de inmiddels populaire Van der Pekbuurt. Ze voeren één menu, dat op dieetwensen afgestemd wordt door chef en mede-eigenaar Sander van Melick. Bij het hoofdgerecht, de spitskool, dringt bij Petra en haar gezelschap pas goed door dat Van Melick voornamelijk met groenten in de weer is – en dat-ie dat verdraaid goed kan.

Lees de recensie uit 2020: De chef is vooral met groenten in de weer – en verdraaid goed

10 Bouchon du centre | Eenvoudig Frans

Een ode aan de mères Lyonnaises, de arme huismoeders uit Lyon, Frankrijk. Dat is het eten bij Bouchon du centre in Amsterdam, waar Hanneke Schouten al meer dan twintig jaar alles zelf doet: koken, bedienen, afruimen. Petra at er tijdens de lunch zo veel en zwaar vol Frans dat ze de rest van de dag op de bank hing met een dekentje, maar: het was vreselijk lekker.

Lees de recensie uit 2020: Op en top Franse bouchon, een wonder van eenvoud en smaak

9 Zoldering | Frans-Nederlands wijnrestaurant

Vier jongemannen, samen eigenaar van moderne bistro Zoldering in Amsteram, verdienden voor ze dit avontuur aangingen hun sporen in topzaken als De Librije, Ciel Bleu, Le Marron, Solo en Waldorf Astoria. Je kunt gerust zeggen dat het eerste van Ajax staat opgesteld in een zaak die naar eigen zeggen een „warme buurtbistro” wil zijn. Maar in feite zijn ze veel meer dan dat. Van de hartveroverende bloemkool als vegetarisch hoofdgerecht in heerlijke combinatie met ricotta, oude Goudse, gezouten citroen en tijm tot de gepekelde kip: Petra vindt Zoldering een topzaak met bekende gerechten in een (bijna) perfecte uitvoering, gecombineerd met prachtige wijnen.

Lees de recensie uit 2019: Bijna perfecte uitvoering en prachtwijnen: dit is een topzaak

8 Café Schiller | Art-deco brasserie/café

Voor haar laatste restaurantrecensie voor de Amsterdambijlage gaat Petra naar een tijdloos café-restaurant dat om het lijf valt als een wollen vest. Warm, soepel, royaal. Bij Café Schiller, al meer een eeuw in bedrijf, at ze vroeger op vrijdagavond bitterballen en dronk ze vazen bier. Later dineerde ze er vaak. For old times’ sake ging ze er nog één keer langs en het was als vanouds: goedgemaakte brasseriegerechten (met tegenwoordig ook vegetarische), een eigenzinnige bediening en het warme bad waarin iedere gast zich ten volste kan ontspannen.

Lees de recensie uit 2022: Goddank: Café Schiller bleef dat warme bad voor elke gast

7 Merkelbach | Natuurlijk, Hollands

Restaurant Merkelbach vierde in 2019 zijn vijftienjarig jubileum. Het is een prachtzaak in park Frankendael, een oase van rust en groen aan de hectische Middenweg in Amsterdam. Er wordt gekookt volgens klassieke wetten, maar op een moderne manier. Eigenaar Geert Burema is ook initiatiefnemer van de Slow Food Chefs Alliantie in Nederland. Dus wordt er gewerkt met verantwoorde producten, veelal uit de buurt, en groenten en kruiden uit eigen tuin. Alle gerechten zijn mooi in balans, de portionering is uitstekend. Volgens Petra mag duidelijk zijn: Merkelbach heeft ook na vijftien jaar de tand des tijds doorstaan.

Lees de recensie uit 2019: Verantwoorde producten, alles mooi in balans: wat is dit lekker

6 Meneer De Wit heeft honger | Avontuurlijk Mediterraan

De naam van de zaak, ‘Meneer De Wit heeft honger’ in Amsterdam, suggereert misschien oer-Hollandse pot, maar alles van de kaart komt echt uit de landen rond de Middellandse Zee: Marokko, Portugal, Spanje, Frankrijk, Italië. Wat Petra bijzonder aanstaat in deze zaak is dat er enorm veel aandacht voor groente is en dat het onderscheid tussen eten voor vegetariërs en carnivoren niet nadrukkelijk voelt. Tijdens het diner komt er een parade aan bijzondere gerechtjes voorbij, het ene nog spannender of leuker dan het andere. Kortom, het eten hier is een Zuid-Europees feestje, een zonnig avontuur.

Lees de recensie uit 2016: Veel aandacht voor groente in lief, betaalbaar zaakje

5 Toscanini | Klassiek Italiaans

Thuis genieten van een maaltijd op restaurantniveau: het kan, en was een veelvoorkomende oplossing tijdens de coronapandemie. Petra haalde een box af bij Toscanini in Amsterdam en het voelde als een warm bad, bijna letterlijk. Het gerecht dat ze maakte was een bagna cauda uit de Piemonte: het is een saus waarin de tafelgenoten groenten dopen. Een soort kaasfondue, maar dan anders.

Lees de recensie uit 2020: Koken als de chefkok van golden oldie Toscanini

4 Vanderveen | Nordic verfijnd

Bij Vanderveen in Amsterdam is een boegbeeld voor de ‘nieuwe’ culinaire koers: verantwoorde ingrediënten en wijnen, verfijnde kooktechnieken, creativiteit, avontuur. Dit alles in een verre van opgeprikte sfeer. De amuse zet de toon: paddenstoelenthee, tartelette met inktvisinkt, bessen, mos… hoe Scandi wil je het hebben? Bij het hoofdgerecht kunnen Petra en haar gast alleen nog maar jubelen: zachtgegaard buikspek met rauwe paddenstoelen, kastanje en gedroogde vlierbessen, rond en mollig van smaak. Alles bij Vanderveen is in balans, alles valt hier op z’n plek.

Lees de recensie uit 2022: We jubelen – domweg gelukkig in de Beethovenstraat

3 Brasserie van Baerle | Frans-Hollands klassiek

Doorgaans zit je bij Brasserie van Baerle op stand, in een van de fraaiste binnentuinen van de Amsterdamse horeca: groen, classy, fijn Frans eten en knettergoede service. Toen Petra het restaurant in april 2021 dicht was vanwege de coronapandemie, besloot ze een dinerbox af te halen om zelf thuis enkel nog na te verwarmen. Het werd een ware restaurantbeleving in huis. Van grove tartaar van aubergine, met balsamico en zachte geitenkaas tot parelhoen met zure, ultradun gesneden groene asperges.

Lees de recensie uit 2021: Uitstekende combinaties met denderende wijn… wauw!

2 Yamazato | Japanse fine dining

Toen Petra dertig jaar geleden naar Amsterdam verhuisde, sleepte een vriendin haar mee om te lunchen in Yamazato, het inmiddels 46-jarige Japanse restaurant van hotel Okura, en het werd gelijk vaste prik. Ze ging er in 2017 naartoe voor een officiele recensie, en net als altijd was het uitmuntend. Bij Yamazato is de gast geen keizer of admiraal, maar Koning met een grote K. Ze eten uitgekiende gerechten, bestaande uit de mooiste producten en verste vis, waarin de seizoenen terug te vinden zijn en die werkelijk adembenemend zijn vormgegeven. Petra’s liefde voor dit restaurant zal altijd blijven bestaan.

Lees de recensie uit 2017: In uitmuntend Yamazato is de gast Koning met een grote K

1 Beulings | Modern, verfijnd en persoonlijk

Beulings, een klein restaurant verstopt in een straatje tussen het Singel en de Herengracht, noemt zichzelf „het best bewaarde culinaire geheim van Amsterdam” en dat is het ook. Al meer dan vijftien jaar worden er de sterren van de hemel gekookt. Modern, maar gefundeerd op een stevige, klassieke basis. Ook deze avond vindt Petra het eten uitmuntend. Alle smaken komen in de gerechten voorbij – zoet, zout, zuur en bitter – maar umami, dat hartveroverende hartige, domineert. De koks van Beulings hebben het hoofdgerecht, wilde gans, eindeloos op lage temperatuur gegaard en dat werpt zijn vruchten af: het is bijzonder boterzacht.

Lees de recensie uit 2017: Klein geheim waar men de sterren van de hemel kookt

Foto’s: Yentl Silk, Simon Lenskens, Pepijn Kouwenberg, Olivier Middendorp en Tammy van Nerum.