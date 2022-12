Oud-leider extreem-rechtse NVU Joop Glimmerveen (94) overleden

Joop Glimmerveen, voormalig leider van de extreem-rechtse Nederlandse Volks-Unie (NVU), is zondag op 94-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de partij op Facebook. Glimmerveen was tussen 1974 en 2001 af en aan voorzitter van de NVU. Hij noemde zichzelf een nationaal-socialist, verheerlijkte Adolf Hitler en kwam geregeld in aanraking met justitie vanwege zijn uitlatingen.

Glimmerveen richtte in de jaren zeventig zijn eigen partij op, Lijst Glimmerveen, waarmee hij in 1974 in de Haagse gemeenteraad probeerde te komen. Hij pleitte voor een ‘blank en veilig’ Den Haag tijdens de verkiezingscampagne. Hij bemachtigde geen zetel, maar werd een jaar later wel voorzitter van de NVU. De NAVO, waar hij als boekhouder werkte, ontsloeg hem vanwege dat lidmaatschap. Met enkele onderbrekingen bleef Glimmerveen voorzitter tot 2001, toen hij de partij met ruzie verliet.

Adolf Hitler

De geboren Utrechter heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij Adolf Hitler bewonderde. In de jaren tachtig zei hij in een interview met weekblad Haagse Post: „Ik ontken dat die man een misdadiger was, evenmin als de Waffen SS een misdadige organisatie was. Hitler was een groot econoom (…) en uit publicaties is ook gebleken dat hij in de omgang een heel prettige man was.” Ook zei hij „helemaal geen bewijzen” te hebben gezien voor de Holocaust. „Volgens mij is er niet één Jood vergast. En als ze vergast zijn, zijn het er in ieder geval niet meer dan twee miljoen.”

In 2003 werd Glimmerveen in Nederland veroordeeld tot vier maanden cel voor het aanzetten tot haat tegen buitenlanders. In 2008 kreeg hij in België een boete van 1.100 euro voor het verheerlijken van nazisme en het brengen van de Hitlergroet. In gesprek met NRC zei hij in 2009 dat hij in de politiek wel moest provoceren, om aandacht te krijgen voor zijn zaak. „Ik had één doel: alle buitenlanders het land uit. En dat wil ik nog. (…) Het gaat mij erom het Nederlandse volk te behouden.” In dat interview zei hij ook dat zijn vrouw en kinderen niks moesten hebben van zijn gedachtegoed. „Mijn zoon heeft zijn achternaam veranderd, omdat hij er zoveel last van had.”