Koning noemt geldzorgen en slavernij-excuses in kersttoespraak

Koning Willem-Alexander heeft zondagmiddag gezegd dat hij de onzekerheid en zorgen waar veel Nederlanders nu mee worstelen begrijpt. „Voor velen van u hangt er een schaduw van zorgen over dit kerstfeest”, zei het staatshoofd in zijn jaarlijkse kersttoespraak. Net als vorig jaar sprak de vorst over klimaatverandering, die Nederland noopt „tot drastische keuzes” die „we niet meer kunnen vooruitschuiven”.

De koning somde enkele van de zorgen waar burgers mee kampen op: geldproblemen, woningschaarste en economische onzekerheid. Over klimaatverandering was Willem-Alexander duidelijk: „Het moet anders”. De vorst citeerde de schrijver Oliver Sacks in diens optimisme over jongeren: „De toekomst is in goede handen”. Wel zei de koning dat dit niet betekent dat we alle complexe problemen van nu op de jonge generaties moeten afschuiven.

„Ik snap de onzekerheid die op veel plekken voelbaar is”, aldus de koning. „Maar we moeten niet blijven steken in het zoeken naar zondebokken en in cynische kritiek of onverschilligheid.” Net als vorig jaar riep de vorst Nederlanders op om bij een verschil van mening naar de verbinding te zoeken. Als voorbeeld noemde hij daarbij de spanningen tussen stad en platteland.

Mochten mensen deze kerstdagen naar een voorbeeld zoeken, dan kunnen zij volgens Willem-Alexander inspiratie putten uit het Oekraïense volk „dat nu al tien maanden standhoudt tegen het brute geweld van Rusland, met ongelofelijke moed en eensgezindheid”.

Slavernij-excuses

Ook refereerde Willem-Alexander aan de excuses die de Nederlandse regering afgelopen maandag maakte voor haar rol in het slavernijverleden. „In het komende herdenkingsjaar zal dit onze aandacht houden. Wij blijven betrokken”, sprak de vorst, die momenteel de rol van zijn eigen familie in de koloniale geschiedenis laat onderzoeken. Hij zei dat niemand die nu leeft schuld draagt voor wat toen is aangericht, maar benadrukte wel dat met het rekenschap afleggen over die geschiedenis „een fundament onder een gezamenlijke toekomst” wordt gelegd.

De koning eindigde, voordat hij iedereen een gezegend kerstfeest wenste, met enkele regels uit een gedicht van Marieke Lucas Rijneveld:

„Jij wil juist verbroedering, je wil één vuist, en wellicht is je hand

nu nog niet krachtig genoeg, of moet je eerst die van de ander

vastpakken om te verzoenen, moet je daadwerkelijk de hoop voelen

dat je iets doet wat de wereld zal verbeteren, al moet je dit niet

vergeten: kom na het knielen weer overeind en recht samen de rug.”

Vorig jaar riep de koning op om als Nederlanders samen te werken bij het aanpakken van klimaatverandering en de coronapandemie. Verder zei hij dat burgers met verschillende meningen en overtuigingen op zoek zouden moeten gaan naar wat hen verbindt.

De koning sprak voor de vierde maal vanuit Huis ten Bosch, ditmaal vanuit de DNA Salon. Hij droeg een blauw pak met een rode das. Na het einde van de speech klonk een Oekraïense vertolking van Carol of the Bells.