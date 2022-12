Drie hulporganisatie staken hun werk in Afghanistan vanwege vrouwenverbod

Save the Children, Norwegian Refugee Council en Care staken hun werk in Afghanistan nadat de Taliban vrouwen van die hulporganisaties verbood om naar het werk te komen. Dat schrijven de hoofden van de drie organisaties zondag in een gezamenlijke verklaring. De Afghaanse machthebbers vaardigden het verbod zaterdag uit omdat vrouwelijke medewerkers zich niet aan de strenge islamitische kledingvoorschriften zouden hebben gehouden.

De organisaties zijn niet van plan zich helemaal terug te trekken uit Afghanistan, zegt een woordvoerder van Norwegian Refugee Council tegen NRC. „Deze beslissing is bedoeld om druk op de Taliban te leggen om hun beslissing terug te draaien. We hebben bijna vijfhonderd vrouwelijke medewerkers in Afghanistan, zonder hen kunnen we ons werk niet doen.”

„We zitten in een erg moeilijke situatie”, aldus de woordvoerder. „Het is een heel conservatief land, waar op veel plekken alleen vrouwen hulp aan vrouwen kunnen bieden. Dat betekent dat we vrouwen in Afghanistan nu veel minder goed kunnen bereiken.”

Toen de Taliban in augustus 2021 de macht in Afghanistan grepen, beloofden ze vrouwenrechten te respecteren. In juli bleek al uit een rapport van Amnesty International dat de islamitische fundamentalisten die belofte niet zijn nagekomen: de mensenrechten van vrouwen en meisjes worden veelvuldig geschonden. Save the Children, met wereldwijd 25.000 werknemers, spreekt van een „humanitaire catastrofe”.

