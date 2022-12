De koning roept het volk op: ‘haak aan, luister mee, denk mee, doe mee!’

De meest dwingende oproep zat wat verborgen in de kersttoespraak van de koning. Hij gaf een opsomming van zorgen die Nederlanders hebben – over hoge energierekeningen, woningtekort en inflatie. Refereerde aan klimaatverandering en de „drastische keuzes” die er in een land met „beperkte ruimte en botsende belangen” moeten worden gemaakt. Verwees naar vermeende kloven tussen Randstad en regio. Sprak over de excuses die de regering eerder deze maand aanbood voor het slavernijverleden, en zei samen met koningin Máxima „betrokken” te blijven bij het onderwerp. Toonde begrip voor de boosheid die sommigen voelen, de onzekerheid of stress waarmee zij kampen, of de hevige emoties die kwesties oproepen.

Daartussen zat die oproep. „Aan ieder van u en ieder van jullie: haak aan, luister mee, denk mee, doe mee!” Het was de meest dwingende aansporing die koning Wilem-Alexander deed in tien jaar. De kersttoespraak is de meest persoonlijke toespraak die hij in een jaar geeft.

Lees ook over de kersttoespraak van 2021

Verbinding

Aan zijn toon te horen, maakt de koning zich in vergelijking met voorgaande jaren nog meer zorgen over de individualisering en verharding van de maatschappij, en het effect daarvan op mensen. Bij zijn inhuldiging in 2013 signaleerde Willem-Alexander al dat „velen (..) zich kwetsbaar en onzeker voelen”, weinig grip denken te hebben op „ontwikkelingen die ons leven beïnvloeden”. „Onze kracht ligt dan ook niet in afzondering, maar in samenwerking”, zei hij toen.

In de afgelopen tien jaar kwam die opmerking over verbinding altijd terug. Zo zei de koning in 2014: „We hebben elkaar nodig, sterker dan we vaak zelf beseffen.” In 2016, een jaar met terreuraanslagen, hield hij voor dat: Juist nu de wereld om ons heen minder houvast geeft, [we] moeten vasthouden wat we samen delen en beschermen wat ons verbindt.” Vorig jaar luidde zijn opdracht: „Blijven zoeken naar wat we wél met elkaar delen.”

En nu dus een oproep tot meedoen en samenwerking, die op verschillende manieren en met uitroeptekens werd uitgesproken: „Laten we proberen – waar we ook wonen – om te ontsnappen aan voordelen. Laten we ervoor zorgen dat we elkaar niet verliezen! Gun elkaar ten minste het voordeel van de twijfel.”

Waarschuwingen

Daar hoorde ook waarschuwingen bij. Dat „we” niet moeten blijven „steken in het zoeken naar zondebokken en in cynische kritiek of onverschilligheid”. Dat „democratie niet betekent dat degenen die het hardst roepen hun zin krijgen”.

Ook dat is een overtreffende trap van eerdere jaren: in 2016 signaleerde de koning dat „het extreme het nieuwe normaal lijkt te worden. In 2019 hield hij „zachte stemmen” voor dat ook zij gehoord mochten worden, vorig jaar zei Willem-Alexander dat iédereen de behoefte heeft gehoord te worden. Nu zei hij dat „democratie niet betekent dat degenen die het hardst roepen hun zin krijgen”.

Minder religieus

De kersttoespraak is in tien jaar tijd minder religieus van toon geworden. De enige verwijzingen naar de betekenis van het christelijk kerstfeest zaten in een passage over Oekraïne en de hoop op vrede, en in het woord ‘gezegend’ in de vaste afsluitende zin.

Wel waren er verwijzingen naar neuroloog Oliver Sacks en zijn boekje Dankbaarheid, waarin hij schrijft dat de toekomst in goede handen in bij de jeugd. Dat zegt Willem-Alexander „hem graag na”, ook hij ontmoet jonge mensen die „zich medeverantwoordelijk voelen en bereid [zijn] de toekomst op hun schouders te nemen”. Dat leek mede een verwijzing te zijn naar het plichtsbesef van dochter Amalia, die onder moeilijke omstandigheden haar openbare leven begint - in oktober werd bekend dat ze thuis is blijven wonen en niet is verhuisd naar haar studentenwoning in Amsterdam vanwege ernstige bedreigingen.

De koning eindigde zijn toespraak met de laatste strofe van het gedicht Alles bewoonbaar van Marieke Lucas Rijneveld, over inlevingsvermogen, hoop en geloof in de toekomst.