De favoriete foto’s van onze fotografen uit 2022

Ilvy Njiokiktjien

Denys en Dima liggen hier op hun tijdelijke bed in Lviv. Ze komen beiden uit Charkov, maar daar is alles wat ze bezaten verwoest. Hun huis, hun auto, de straat, hun katten raakten ze kwijt en uiteindelijk is een groot deel van hun stad in puin gelegd. Ik fotografeerde ze als onderdeel van een serie over de lhbti’ers in Oekraïne. Het is een groep die het in hun eigen land al lastig heeft vanwege discriminatie, maar die het in een eventueel geannexeerd gebied van Rusland nog veel moeilijker zou krijgen. Wat ik mooi vond aan dit koppel is dat ze zorgde dat nog veel meer lhbti’ers werden opgevangen in Lviv. Denys en Dima regelden bedden, kleding, maakten eten en verleenden de eerste psychische hulp door simpelweg te luisteren. Vaak spreekt men over ‘krachtige, sterke mensen’ wanneer het over de oorlog gaat. Mooie en terechte woorden, over inderdaad prachtige mensen, maar die moeten momenteel vooral door de omstandigheden haast onmenselijk krachtig en sterk zijn.