Zanger Maxi Jazz (65) van dancegroep Faithless overleden

De Britse zanger Maxi Jazz is op 65-jarige leeftijd overleden. Hij maakte in de jaren negentig naam als frontman van dancegroep Faithless met hits als God is a DJ, Insomnia en We Come 1. Faithless bracht het nieuws zaterdag naar buiten middels een post op de eigen Facebookpagina.

Maxi Jazz overleed vredig in zijn slaap, schrijven zijn bandgenoten Rollo Armstong en Sister Bliss: „Hij was een geweldig mens die tijd nam voor iedereen. (…) Een briljant liedschrijver, een DJ, een boeddhist, een geweldig artiest, een autoliefhebber, eindeloze prater, mooi persoon, moraal kompas en genie.”

In maart dit jaar meldde Maxi Jazz te kampen met aanhoudende gezondheidsproblemen, waardoor concerten in onder andere de Tilburgse concertzaal 013 niet door konden gaan. Of de klachten een rol speelden bij zijn overlijden, is niet bekendgemaakt.