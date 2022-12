Extreem koud winterweer in VS leidt tot meer dan tien doden en duizenden geannuleerde vluchten

De Verenigde Staten maken zich op voor vermoedelijk de koudste Kerstavond ooit. Staten in het zuiden en oosten van het land hebben al dagen te maken met hevige sneeuwstormen, ijzige windvlagen en temperaturen tot ver onder het vriespunt. Voor komende dagen worden op sommige plekken temperaturen tot 40 graden onder nul verwacht. Inmiddels zijn er zeker meer dan tien doden gevallen als gevolg van de weersomstandigheden, door bijvoorbeeld auto-ongelukken. Dat melden verschillende Amerikaanse media zaterdagochtend.

Zo’n anderhalf miljoen Amerikaanse burgers hebben zonder stroom gezeten. Daarnaast zullen duizenden Amerikanen de kerstdagen niet met familie kunnen doorbrengen omdat zeker 6.000 vluchten zijn geannuleerd. Ook vele wegen zijn inmiddels onbegaanbaar voor automobilisten. Meteorologen gaan uit van recordtemperaturen in het oosten van het land. Ook in Canadese Steden Ontario en Quebec zitten honderdduizenden huishoudens zonder stroom als gevolg van de extreme winter.

Bomcycloon

In Ohio gingen mensen toch de weg op, vanwege de gladheid ontstond daar een kettingbotsing van tientallen voertuigen. In Kentucky was een file van meer dan twaalf uur. Verschillende kustgebieden hebben eveneens te maken met overstromingen. Ook in staten als Florida, waar het normaliter niet snel vriest, kan de temperatuur zaterdag tot onder het vriespunt dalen. Naar verwachting zullen de winterse taferelen het gehele weekeinde aanhouden.

Het winterweer wordt veroorzaakt door een zeldzaam weerfenomeen: een bomcycloon. Hierbij komen warme en koude lucht samen waardoor de atmosferische druk daalt. Als dit heel snel gebeurt, ontstaat een bomcycloon. In dit geval daalde de druk uitzonderlijk snel, waardoor sneeuwstormen ontstonden aan de Grote Meren tussen de VS en Canada.