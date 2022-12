Taliban verbieden vrouwelijke werknemers ngo’s naar werk te gaan

Hulporganisaties in Afghanistan mogen vrouwelijke werknemers niet meer naar het werk laten komen. Reden voor het besluit is dat sommige vrouwelijke werknemers zich niet zouden hebben gehouden aan de strenge islamitische kledingvoorschriften van het bewind. Dat staat in een brief van de door de Taliban benoemde economieminister Qari Din Mohammed Hanif, die zaterdag naar hulporganisaties is verstuurd. De inhoud van de brief is door de Taliban bevestigd aan internationale persbureaus.

Volgens het ministerie zijn er „serieuze klachten” binnengekomen over vrouwelijke werknemers van ngo’s die geen „correcte” hoofddoek of hijab droegen. De maatregel geldt „tot nader order”. Organisaties die zich niet aan de nieuwe regel houden, riskeren de intrekking van hun vergunning door de Taliban.

Het was niet meteen duidelijk of het verbod op vrouwelijke werknemers ook gaat gelden voor organisaties die onder de Verenigde Naties vallen. Op vragen van persbureau Reuters liet een Talibanwoordvoerder weten dat de brief geldt voor organisaties die vallen onder de Afghaanse coördinator voor humanitaire organisaties ACBAR. De VN valt hier weliswaar niet onder, maar werkt wel nauw samen met de 183 nationale en internationale ngo’s die bij de ACBAR zijn aangesloten. De noodhulp van de ngo’s is hard nodig: zo’n achttien miljoen Afghanen verkeren momenteel in hongersnood.

Universiteiten

Eerder deze week besloten de machthebbers al dat vrouwelijke studenten niet meer welkom zijn op universiteiten in het land. Het leidde tot enkele kleinschalige protesten in onder andere hoofdstad Kabul en de westelijke stad Herat. In Herat zetten de Taliban zaterdag een waterkanon in om de menigte uiteen te drijven.

Sinds de machtsovername door de Taliban, in de zomer van 2021, zijn de rechten van vrouwen in Afghanistan aanzienlijk afgenomen. In juli presenteerde Amnesty International een rapport, waarin het onder andere de conclusie trok dat de Taliban vrouwenrechten schenden op het gebied van onderwijs, werk en bewegingsvrijheid.