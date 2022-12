Over Rosanne Hertzberger Iedere week schrijft wetenschapper Rosanne Hertzberger over de raakvlakken tussen wetenschap en het dagelijks leven. Over Rosanne Hertzberger Iedere week schrijft wetenschapper Rosanne Hertzberger over de raakvlakken tussen wetenschap en het dagelijks leven. Ze is initiatiefnemer en bestuursvoorzitter van Stichting Crispatus, waar een vrouwenonderzoekscollectief een vaginaal probioticum ontwikkelt. Sinds 2017 doet ze onderzoek naar het metabolisme van vaginale melkzuurbacteriën in het Systems Biology Lab aan de VU Amsterdam. Eerder was ze als postdoctoraal onderzoeker werkzaam bij de afdeling moleculaire microbiologie van Washington University (St. Louis, Missouri, USA) en deed ze in samenwerking met Nestle Research Center promotie-onderzoek bij SILS, UvA & NIZO Food Research. Ze publiceerde twee boeken: ‘Het Grote Niets – waarom we te veel vertrouwen hebben in de wetenschap’ (2019) en ‘Ode aan de E-nummers -Waarom e-nummers, kant-en-klaar-maaltijden en conserveermiddelen ons leven beter maken‘ (2017). Meer over Rosanne Hertzberger is te lezen op haar site.

Het was een aandoenlijk gezicht: de stoere Marokkaanse voetballers, dansend met hun moeder op het voetbalveld, na hun overwinning. Bij terugkomst in Marokko nodigde de koning het team én hun moeders uit. De vox populi was eenduidig: wat een krachtig signaal. Dankzij hun moeders waren deze voetballers echte mannen geworden, op wie heel Marokko trots mag zijn.

Toen het kleine land het wereldtoneel bereikte, moest alles even kloppen. Je zag het in de manier waarop een assistent-coach na de overwinning de uitzinnige voetballers op de knieën trok voor een gezamenlijk gebed. Je zag het aan het staatsieportret waarop de moeders stonden te stralen naast hun zoons en hun koning. Iedereen moest even in het Marokkaanse frame van gezinswaarden, geloof, respect en eenheid.

Het was vast allemaal goed bedoeld, en de meeste Marokkanen zullen zich erin herkennen. En toch, bij het zien van de foto met de koning kon ik het niet laten om de ogen van de moeders te bestuderen. Welke voetballers hadden de top bereikt niet dankzij hun moeder, maar ondanks hun moeder? Welke moeder was manipulatief, dwingend, of gewoon een kreng. Moeders zijn net mensen. Ook in Marokko.

Nog een vraag: waar waren de vaders? En welke moeders hadden zich dat tijdens het grootbrengen van hun topvoetballer ook afgevraagd? Welke moeders werden stiekem geknecht door hun man? Hadden hun huishouden als gevangenis gezien? Hoeveel moeders hadden graag eens voor iets anders willen worden erkend dan het op tijd eten geven, in bed leggen en knuffelen van hun getalenteerde zoon? Hoeveel Marokkaanse moeders hadden zich graag als academicus ontwikkeld, als ondernemer, als arts of in het onderwijs?

Achter de moeder-verering gaat een pessimistisch plaatje schuil. De Marokkaanse vrouw is veel te veel moeder, en niets anders. De arbeidsparticipatie van Marokkaanse vrouwen behoort tot de laagste in de wereld. In 2004 werkte 26 procent van de vrouwen – sindsdien daalt dat percentage, nergens anders in de wereld zo lang als in Marokko. Zelfs Saoedische vrouwen werken vaker buitenshuis. Meer dan de helft van de Marokkaanse studenten is vrouw, maar al dat talent, die ambitie en creativiteit wordt na het huwelijk achter de voordeur opgesloten.

En heus, elke cultuur kent zijn eigen knellende rolpatronen en verwachtingen. In Nederland hoor ik van huismoeders en -vaders over de negatieve reacties op de keuze die zij maken. Maar in de Arabische wereld maakt het overheersende rolpatroon juist vrouwen uiterst kwetsbaar en afhankelijk.

De Marokkaanse koning is niet blind voor de penibele staat van de gendergelijkheid in zijn land. Marokko voerde quota in om meer vrouwen aan het werk te krijgen, maar moet tegen de diep-conservatieve sociale stroom inzwemmen. En helpt vervolgens niet door de vrouw weer in het keurslijf van de heilige moeder te drukken.

Je moet oppassen met overdadige moeder-verering. Meestal betekent het niet veel goeds. Dan breekt er een straatoorlog uit omdat iemands moeder wordt beledigd, bijvoorbeeld. Juist in landen met abominabele seksegelijkheid speelt die verering sterker. Met een beetje pech wordt een moeder er zo heilig verklaard dat ze de rest van haar leven in een vitrinekastje doorbrengt.

Het geldt niet alleen voor moeders in de Arabische wereld. Vrouwen wereldwijd moeten ervoor waken dat, na decennia van seksisme, de publieke opinie nu doorschiet naar een soort vrouwenverheerlijking met bijbehorende irreële verwachtingen. Ik hoor het te vaak om me heen: vrouwen zouden betere leiders zijn en betere directeuren. Ze zouden minder riskante beslissingen nemen en hun landen behoedzamer en slimmer door de pandemie hebben geloodst. Links-liberale feministen wijzen daarbij graag naar de premiers van Nieuw-Zeeland en Finland, Jacinda Adern en Sanna Marin en jubelen hoe goed zij het doen. Niemand wil het feestje verpesten door Liz Truss te fluisteren, of Georgia Meloni.

En je ziet het van heinde en verre aankomen. Over tien jaar moet onze eerste vrouwelijke premier, na jaren van budgettaire expansie in Nederland, keihard snijden in de overheidsbegroting. Ze moet bezuinigen op overheidsdiensten, mensen ontslaan. De teleurstelling zal enorm zijn.

Laten we dat voorkomen door nu alvast de hoge verwachtingen voor vrouwen te temperen. Laten we niet vergeten dat moeders, dochters, vrouwen net gewone mensen zijn.

