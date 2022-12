Dit jaar stuurde u me allerhande buitenlands nieuws, waaronder wolvennieuws uit Finland. In februari trok een Fins politieteam uit getuigenverklaringen en dna-onderzoek de conclusie dat een wandelaar in een woud nabij Kauhajoki niet door een wolf was gebeten.

De zaak is nu gesloten. In juli liet u me weten dat een orgelrestaurateur in Canada tussen de orgelpijpen was beland en moest worden bevrijd door de brandweer.

Omdat het jaar zo woelig was, deed u uw best oplossingen aan te dragen voor de grote problemen die de mensheid bedreigen. Zo kreeg ik bericht over acceptabele wasmiddelen die in vellen per post komen en over tandpasta in tabletvorm die het milieu niet belast. Iemand stuurde een linkje naar het nummer ‘Colors’ van de Black Pumas. Dat gaat over groene weiden en blauwe luchten. ‘It’s a good day to be.’

„Wees eens polemisch”, schreef u. „Trek X aan zijn vestje en wrijf hem met zijn neus door de rottigheid die hij heeft aangericht.” Ik aarzelde, u hield aan. „Sla erop”, schreef u. Maar ik, met mijn toxische vreedzaamheid, mijn giftige contemplativiteit, besloot X toch te laten lopen. Wie is X nou helemaal? Op de eeuwigheid? U stuurde me post over de dramadriehoek van Stephen Karpman: een communicatiemodel dat laat zien hoe negatieve aandriften van slachtoffers, redders en aanklagers elkaar onderling versterken.

Een serieuze vrouw liet me weten dat ze ooit een kunstwerk had vernield. En waarom. Het was een interessant geval, dat ik verheugd opnam in mijn verzameling kunstvernieling en kunstvernietiging. Er kwam een brief over het boek The Male Nude van David Leddick, „een inleiding in het mannelijk naakt”. Aangezien het mannelijk naakt een onderbelicht thema is in onze cultuur, nam ik me ijverig voor het boek aan te schaffen en er op deze plek omstandig uit te citeren, maar het is er nog niet van gekomen.

De religieuze feesten in de maand december draaien om licht en donker, goed en kwaad, om hoop en verlangen, en daarover gaan de gesprekken van de mensheid in de rest van het jaar ook. Onder al die berichten over wolvenbeten en tandpasta schemert het verlangen naar harmonie en lichtheid – je schrijft elkaar om te bedenken hoe je een zekere staat van geluk kunt bereiken. Hoe voorkom je dat de mensheid tussen de hemelse orgelpijpen valt en haar been breekt?

In de zomer stuurde iemand me een column van Arthur C. Brooks, de gelukscorrespondent voor het Amerikaanse tijdschrift The Atlantic. Ten tijde van de pandemie had hij de vraag opgegooid hoe je je leven moet vormgeven en in juli 2022 kwam hij met de resultaten. „Being happy isn’t just about getting the details right”, schreef hij. Het draait niet alleen om de onbeduidende details van het leven; er zijn grote waarheden, maximes, pijlers van geluk aan te wijzen.

Het draait allemaal om liefde, begreep ik. „Ongelukkige mensen gebruiken mensen en houden van dingen, gelukkige mensen gebruiken dingen en houden van mensen.” En o ja, niet alles wat goed voelt, is goed, ook dat was een tip van Brooks. Je moet je niet laten meeslepen door de verlokkingen van geld, macht, plezier, roem: beloningen die Thomas van Aquino ‘substituten voor God’ heeft genoemd. Qua geluk beloven die dingen te veel en ze leveren te weinig.

Er kwam post over een goudvis met een aluminium hoedje. Over een schoorsteenveger en een prullenbak. Er werd héél veel gemaild over het moderne blinde geloof in meten. Ik kreeg een artikel toegestuurd waarin neurowetenschapper Anne-Laure Le Cunff uitlegde dat meten op zich niet zo erg is: schadelijk is het geloof dat meten intrinsiek goed is. Mensen zijn geen nummer en niet alles valt te meten: ze citeerde een neuro-econoom die dat had gezegd.

Le Cunff citeerde vervolgens de wet van Goodhart, Goodhart’s Law. „Wanneer een maatregel een doel wordt, houdt hij op een goede maatregel te zijn.” Als je het verkeerde meet, krijg je onbedoelde uitkomsten, dat was wat dat betekende. Ooit loofde de Britse overheid in Delhi een beloning uit voor iedere dode cobra die bij het stadsbestuur werd ingeleverd. Waarop iedereen heel hard begon cobra’s te fokken, zodat de stad er binnen de kortste keren vol mee zat.

Tot slot stuurde iemand me nog op de valreep een Ted-talk van de comedian Bengt Wasburn. „Hoe we stompzinnige meningen vormen en verdedigen.” Waarvoor hartelijk dank.

En zo, met al die tips en verwijzingen, met al die brievenpost over licht en donker, goed en kwaad, maken we met elkaar een cultuur, een samenleving. Zelfs als de feestverlichting een jaar uit is, omdat die niet meer valt te betalen, gaat bij een waxinelichtje het gesprek vrolijk verder over goudvissen en schoorsteenvegers en over bestuurlijke maatregelen die al dan niet tot wereldvrede zullen leiden.

Maxim Februari is jurist en schrijver, www.maximfebruari.nl.