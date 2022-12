Knokken en ouwehoeren als een echte superheld in ‘Marvel’s Midnight Suns’

Het game-aanbod voor superheldenfans viel de afgelopen jaren vaak tegen. Tot nu? Nou ja, Marvel’s Midnight Suns is in ieder geval een zeer sympathieke titel die een frisse wind naar het genre breng.

Je speelt een volledig nieuwe superheld, the Hunter, die naar eigen smaak valt in te kleuren. Hij of zij wordt tot leven gewekt om te helpen in de strijd tegen moeder Lilith, een kwaadaardig wezen dat mensen kan hersenspoelen. Daarbij wordt Hunter bijgestaan door een bonte verzameling van Marvel-helden.

Midnight Suns bestaat in feite uit twee delen: praten en vechten. Vechten doe je via een bordspel met een kaartspel eraan vastgeplakt. Om beurt mogen jij en de vijand een aantal zetten doen: je kan superhelden over het bord bewegen, smijten met rondliggend puin en kaarten uitspelen. Elke kaart staat symbool voor een specifieke aanval.

Alleen al nadenken over welke kaarten je wel en niet meeneemt, biedt een fijne uitdaging. De balans tussen strategisch nadenken én het plezier van een ouderwets potje vechten is perfect. Omdat lang niet alle missies nodig zijn om het verhaal uit te spelen, heb je bovendien de ruimte om af en toe voor een écht pittige uitdaging te kiezen.

Ben je klaar met een gevecht, dan kun je als Hunter rondlopen in de thuishaven, op zoek naar geheimen, die nieuwe kaarten en kostuums vrijspelen. Je probeert bevriend te raken met de superhelden via gesprekken, cadeautjes, en dagjes uit.

Zeker in de eerste uren eist dit deel van Midnight Suns eigenlijk veel te veel tijd op: na al die eindeloze conversaties met jonge en oude Avengers snak je naar een potje vechten. Later komt er een beter ritme in - en blijkt Midnight Suns een zeer charmante game.

Marvel’s Midnight Suns

Door: Firaxis Games Voor: Nintendo Switch, PlayStation 4 en 5, Xbox One en X|S, pc

●●●●●