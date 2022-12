De gigantische kerstboom die jaarlijks van duizend gekleurde lichtjes wordt gemaakt in het Italiaanse stadje Gubbio, is al jaren de grootste van de wereld. Sinds 1991 staat de boom van 750 meter hoog en 450 meter breed in het Guinness Book of Records. Dit jaar is de boom gedecoreerd met LED-lichtjes, vanwege de energiecrisis.

Foto via IPA