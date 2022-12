Franse seriemoordenaar Sobhraj, van ‘The Serpent’, gaat staat Nepal aanklagen om veroordeling

De Franse seriemoordenaar Charles Sobhraj gaat de staat Nepal aanklagen omdat hij in zijn ogen ten onrechte is veroordeeld voor een reeks moorden in de jaren ’70. Sobhraj, ook wel bekend als The Serpent naar de gelijknamige en goedbekeken Netflix-serie over hem, is zaterdagochtend volgens Franse media gearriveerd in Parijs.

De inmiddels 78-jarige Fransman kwam deze week vanwege gezondheidsredenen vrij nadat hij een kleine twintig jaar had vastgezeten. „Het gaat goed met mij”, was zijn eerste reactie aan persbureau AFP. „Ik moet veel mensen aanklagen, waaronder de staat Nepal.” Sobhraj noemde de rechtbanken en rechters „bevooroordeeld” en uitte stevige kritiek op het door hen opgestelde vonnis.

Vorig jaar bracht Netflix de serie The Serpent uit, gebaseerd op de daden van Sobhraj, alias Alain Gautier. De aanvankelijk charmante Fransman doet zich voor als handelaar in sieraden en verleidt verschillende westerse rugzaktoeristen tot een bezoek aan zijn verblijf. Daar vergiftigt of drogeert hij ze vervolgens. Sommige slachtoffers wurgt en vermoordt hij, waarna hij hun lichamen verbrandt.

Nederlandse diplomaat

Vaak kunnen de toeristen niet vluchten omdat Sobhraj hun paspoorten heeft ingenomen en vervalst. Ook het Nederlandse duo Henk Bintanja (29) en zijn vriendin Cornelia Hemker (25) vallen ten prooi aan de Fransman, die uiteindelijk wordt veroordeeld dankzij aanhoudende inspanningen van de Nederlandse diplomaat Herman Knippenberg, werkzaam in Thailand.

Knippenberg speelt ook in de Netflix-serie een belangrijke rol. Nadat hij de verbrandde lichamen van zijn landgenoten aantreft in een mortuarium, bijt hij zich ondanks weerstand van de lokale autoriteiten vast in de zaak. De diplomaat verzamelt uiteindelijk genoeg bewijsmateriaal dat leidt tot een vervolging van de Fransman in 1976.

In India is Sobhraj uiteindelijk veroordeeld tot een celstraf van twaalf jaar voor een moord op een Fransman. Na tien jaar ontsnapte hij uit de gevangenis, maar werd daarna opnieuw opgepakt en voor tien jaar vastgezet. In 2004 werd Sobhraj tot levenslang veroordeeld, nadat Knippenberg nieuw bewijsmateriaal had aangeleverd.